Al Bano | Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 4? Dove c' è lavoro | c' è

Fonte : blogo

(Di giovedì 29 agosto 2019) Al, intervistato dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha risposto, alla propria maniera, sul rapporto con l'ormai ex compagna (e mamma dei suoi figli, Jasmine e Bido),che, quasi sicuramente, parteciperà alla quarta stagione del 'Vip', condotto, a settembre, dal direttore Alfonso Signorini, in prima serata, su Canale 5: Se si parla con me bisogna chiedermi di me, perché di altre persone non so. Magari non me lo dicono neppure. Ma ripeto:c’è, c’è speranza. Il cantante di Cellino San Marco, nei prossimi mesi, sarà impegnato in una fiction accanto all'amico Lino Banfi che, salvo novità dell'ultima ora, dovrebbe andare in onda, poi, sulle reti Rai: È probabile che ilsul set slitti tra marzo-aprile 2020. Stanno ancora finendo di scriverla. Ci sono stati un paio di fruttuosi, entusiastici incontri tra me, Lino e la ...

blogtivvu : Loredana Lecciso dice di 'No' al Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo la ex di Al Bano Carrisi ha deciso di r… - KontroKulturaa : Loredana Lecciso compie 47 anni: ecco con chi ha festeggiato il compleanno l'ex compagna di Al Bano (Foto) - - stefanodonnoup : STEFANO DONNO ... it's my life !!!!: Loredana Lecciso: 'Passerò il Natale con Al Bano e... -