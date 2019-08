Adam Driver e Scarlett Johansson rivaleggiano nel bellissimo Marriage Story

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019) Serena Nannelli Una sceneggiatura magistrale e una gara di bravura tra interpreti rendono speciale un film che racconta come una storia d'amore possa sfociare in un divorzio da incubo "", il nuovo film di Noah Baumbach presentato oggi in concorso al Lido e che vede per protagonistiè scritto, girato e recitato in maniera eccellente. L'incipit è folgorante. Si viene calati nella profonda e complice quotidianità di una coppia attraverso la descrizione di ciò che amano l'uno dell'altra. Ascoltiamo la voce fuori campo di lui e di lei enumerare i pregi del partner andando anche a indicare i propri difetti. Geniale la mossa immediatamente successiva di rivelare come quanto appena sentito sia frutto di un esercizio proposto dal mediatore che accompagna la coppia nel percorso verso il divorzio. I due in questione si chiamano Charlie ...

