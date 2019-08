A Venezia The Perfect Candidate | sulla condizione femminile nel mondo arabo

The New Pope in anteprima fuori concorso al Festival di Venezia : il trailer : È prevista nel corso della 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come Evento Speciale fuori concorso l’anteprima mondiale di due episodi di The New Pope, la serie diretta dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino che ha diretto tutti gli 8 episodi ed è regista, tra gli altri, anche de La grande bellezza e The Young Pope. The New Pope, il trailer The New Pope, il cast Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar® ...

Il trailer di The New Pope regala il paradiso ad un malizioso Jude Law a pochi giorni dall’anteprima al Festival di Venezia : Un malizioso Jude Law in slip bianchi varca quelle che sembrano essere le porte di un paradiso che solo lui poteva volere e vivere così, il trailer di The New Pope regala questa nuova visione del "giovane" Papa mentre il nuovo (che avrà il volto di John Malkovich), prende posto al fianco dei cardinali che lo accolgono in completa venerazione, almeno per ora. Questo è quello che mostra il primo teaser trailer ufficiale della serie The New Pope ...

La vérité a Venezia 76 - ritratto di famiglia con Catherine Deneuve e Juliette Binoche (recensione) : Sono un'attrice, non posso raccontare la nuda verità. Giocando su segreti e bugie, il maestro giapponese Hirokazu Kore'eda apre la rassegna cinematografica più importante al mondo. La vérité a Venezia 76 è un ritratto di famiglia dolce-amaro, e più nel particolare è la storia di un rapporto conflittuale tra due donne, madre e figlia. Fabienne (la straordinaria Catherine Deneuve) è una star del cinema, ammirata dagli uomini e dal suo pubblico. ...

Venezia 76 - Catherine Deneuve ultima grande diva ne La Verité di Kore-eda : Catherine Deneuve ultima grande diva. Non si dovrebbe mostrare più nulla dopo la sublime performance della star francese ne La Verité del giapponese Kore-eda Hirokazu. Qualunque altra attrice perderebbe il confronto. Nel film d’apertura che inaugura con classe Venezia 2019 la 75enne interprete di Bella di giorno recita praticamente sempre da seduta. Con le dovute e sottolineate eccezioni di una passeggiata con il cagnetto, di un paio di scatti ...

Venezia 76 : la regista Keren Ben Rafael con 'The End of Love' alla Biennale College Cinema : Il nuovo film "The End of Love" di Keren Ben Rafael è alla Biennale College Cinema per la 76esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Trama e cast Julie e Yuval vivono a Parigi, sono innamorati e hanno appena avuto un bambino. Quando Yuval deve tornare in Israele per rinnovare il visto, iniziano a condividere la loro routine familiare tramite la videochiamata e uno schermo. Il loro amore sopravviverà ai ...

The Perfect Candidate : trama e cast del film di Haifaa Al-Mansour | Venezia 76 : The Perfect Candidate è il film che la regista saudita Haifaa Al-Mansour presenterà a Venezia 76 per la sezione In Concorso. Sarà inoltre la prima pellicola sostenuta dal Saudi film Council, l’organizzazione araba dedicata alla cinematografia. La trama di Perfect Candidate ruota attorno a Maryam, interpretata da Mila Al Zahrani, una giovane dottoressa alle prese con una società conservatrice e con una tradizione più o meno nascosta che ...

Adults in the Room : trama e cast del film di Costa-Gavras | Venezia 76 : Adults in the Room è il film tratto dal romanzo omonimo scritto dal celebre economista greco Yanis Varoufakis. Potremo assistere all’anteprima mondiale della pellicola il 31 agosto a Venezia 76, in occasione della premiazione di Costa-Gavras, il regista che ha guidato il progetto. Il film rientra inoltre nella categoria Fuori Concorso ed è un racconto politico che fonda le sue radici su una tragedia che coinvolge la popolazione greca. La ...

Costa-Gavras : vince il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmaker | Venezia 76 : Costa-Gavras riceverà il Jeager-LeCoultre Glory to the Filmaker 2019 a Venezia 76: un premio dovuto per le abilità del regista di origine greca naturalizzato francese. Conosciuto per lavori come Missing e Music Box, Costa-Gavras è considerato uno dei grandi Maestri del cinema contemporaneo. La sua visione ha dato ad un tema ostile come quello politico un fascino inedito, allargando lo sguardo verso il grande pubblico. La premiazione alla ...

The Burnt Orange Heresy : trama del film di chiusura | Venezia 76 : The Burnt Orange Heresy è il film che Venezia 76 ha scelto per la chiusura dell’edizione 2019 della Mostra del Cinema di Venezia. Il thriller diretto da Giuseppe Capotondi fa parte della categoria Fuori Concorso e verrà presentato il 7 settembre, presso la Sala Grande del Palazzo del Cinema sito al Lido di Venezia. Il film è inoltre prodotto da David Zander, William Horberg e David Lancaster. Fra i produttori troviamo invece Peter Touche e ...

'American Skin' e 'Beyond the Beach' completano la 76^ Mostra del Cinema di Venezia : Saranno presentati in prima mondiale e si tratta di due accurati lavori che attraversano entrambi il tema del dolore innocente. "American Skin" dello statunitense Nate Parker e "Beyond the Beach, the hell and the hope", dell'inglese Graeme A.Scott completano nella sezione Sconfini la programmazione della 76^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica che si svolgerà al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre. Parker che è regista, ...

Arriva il trailer di Us+Them di Roger Waters - presto in anteprima al Festival del Cinema di Venezia : Il trailer di Us+Them di Roger Waters anticipa il ritorno dei Pink Floyd a Venezia dopo 30 anni. Potrebbe essere questa la chiave di lettura per molti sognatori e fan del gruppo di Wish You Were Here, che tornerà a far sentire la propria musica attraverso il film concerto che il suo ex bassista porterà in anteprima al Festival del Cinema di Venezia ma fuori concorso. La prima, in Italia, è attesa per il 7 ottobre e con spettacoli che si ...

Festival di Venezia - ZeroZeroZero e The New Pope in anteprima : ecco la conferma : UPDATE 25/07 Con la presentazione del programma ufficiale del 76esimo Festival del Cinema di Venezia, è arrivata anche la conferma che ZeroZeroZero e The New Pope saranno presentate in anteprima durante la rassegna. Entrambe le serie tv saranno presentate come Evento speciale Fuori Concorso.In entrambi i casi, inoltre, saranno proiettati due episodi, su otto totali per ciascuna serie tv. Se di The New Pope non è stata annunciata la data ...

ZeroZeroZero al Festival di Venezia 2019? L’anteprima della serie Sky in coppia con The New Pope (rumors) : ZeroZeroZero al Festival di Venezia 2019? Questa è la domanda che circola da un po' sul web e tra gli appassionati delle serie tv Sky e la conferma sembra ormai vicinissima. Non è la prossima volta che le serie tv sbarcano a Venezia per una presentazione esclusiva e in anteprima rispetto ad ogni piattaforma e se in passato è toccato a The Young Pope e L'Amica Geniale, questa volta potrebbe toccare a ZeroZeroZero e The New Pope. La 76esima ...