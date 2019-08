A Venezia sbarca anche Scarlett Johansson | «I film a volte sono un destino»

Mostra del Cinema Venezia - Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di ‘Irreversible’ - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Mostra del Cinema Venezia, Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di 'Irreversible'Nel secondo giorno della 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di 'Irreversible', film del 2002, ora nella versione integrale. Nel film Monica Bellucci recita insieme al suo ex compagno Vincent Cassel sotto la regia di Gaspar Noé.Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Mostra del Cinema Venezia - Brad Pitt sbarca al Lido e si ferma a salutare i fan in delirio - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Venezia, Brad Pitt sbarca al Lido e si ferma a salutare i fanBrad Pitt, protagonista del film in gara alla 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ‘Ad Astra’, sbarca al Lido nel giorno della presentazione del film diretto dal James Gray. L’attore al suo arrivo si è fermato a salutare i fan che lo attendevano da tutta la mattina, senza negare autografi e selfie.Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

'Ad Astra' - epopea nel cosmo - di Brad Pitt sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia : "Ad Astra", film in concorso alla 76^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica, diretto da James Gray, in cui Brad Pitt è interprete e produttore, è tra i titoli di spicco della seconda giornata del Festival Veneziano aggiudicandosi applausi convinti da parte del pubblico fin dalle prime proiezioni del 29 agosto. Il divo americano, che si è presentato al Lido di Venezia sfoggiando uno stile particolarmente sobrio in jeans, maglietta e ...