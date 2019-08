A giugno in calo il fatturato dell' industria | dati Istat

Germania - produzione industriale in calo. A giugno -1 - 5% rispetto a maggio - su base annua ribasso del 5 - 2. Cifre peggiori delle stime : Calo maggiore del previsto per la produzione industriale in Germania. A giugno l’indice destagionalizzato sulla produzione industriale della maggiore economia dell’Eurozona ha segnato una flessione dell’1,5 per cento rispetto al mese precedente e del 5,2 per cento su base annua. Lo indicano i dati provvisori dell’Ufficio federale di statistica (Destatis). Gli analisti si aspettavano un ribasso mensile dello 0,5 per cento e annuo del 3,1. A ...

Produzione industriale in calo a giugno : A giugno 2019 si stima che l'indice destagionalizzato della Produzione industriale diminuisca dello 0,2% rispetto a maggio.

Industria - Istat : produzione a giugno in calo dello 0 - 2% su mese. Trascinata in basso dal mercato dell’auto : -17 - 7% rispetto a un anno fa : La produzione Industriale torna a mostrare il segno meno a giugno. La rilevazione dell’Istat, dopo il rialzo del mese precedente, registra un calo sia nel confronto rispetto a maggio (-0,2%) sia rispetto a un anno fa: in questo la flessione è dell’1,2%. La produzione è Trascinata verso il basso dal settore dei mezzi di trasporto (-7,6% su base annua) e in particolare dall’auto che registra un nuovo crollo del 17,7% rispetto a giugno ...

Disoccupazione in calo a giugno : Dopo la crescita registrata nei primi mesi dell'anno, a giugno 2019 la stima degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto a a maggio

A giugno il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9 - 7 per cento - in calo dello 0 - 1 per cento rispetto a maggio : A giugno il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9,7 per cento, secondo gli ultimi dati di ISTAT, l’Istituto nazionale di statistica. Il dato, il più basso dal gennaio del 2012, è in calo dello 0,1 per cento

Lavoro - disoccupazione a giugno in calo al 9 - 7% : è il dato più basso da 2012 : Dati positivi giungono dal mercato del Lavoro. L'Istat rileva un calo dello 0,1% a maggio, spiegando che si tratta del tasso più basso da gennaio del 2012, ovvero da sette anni e...

A giugno in calo i prezzi produzione : A giugno 2019 si stima una diminuzione congiunturale dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria dello 0,3%, mentre, su base +0,9%

Caldo africano : il confronto tra l’ondata di calore di fine giugno e quella attuale con le immagini di Sentinel-3 : Una seconda feroce ondata di Caldo africano sta colpendo l’Europa meno di un mese dopo quella devastante di fine Giugno. Il picco è atteso per oggi e i tanti record infranti tra Francia, Germania, Olanda e Belgio, tutte oltre i +40°C, lo dimostrano. Parigi ha raggiunto i +42,4°C, il suo record assoluto. L’animazione che trovate in alto a corredo dell’articolo mostra le temperature della superficie terrestre di oggi, 25 luglio, messe a confronto ...

Auto Ue : mercato in calo - a giugno -7 - 9% : 9.50 Nuova battuta d'arresto pesante per il mercato europeo dell'Auto. Nell'Europa dei 28 più Paesi Efta (Islanda,Norvegia e Svizzera) sono state immatricolate -secondo i dati dell'Acea,associazione dei costruttori Auto europei- 1.491.289 vetture, il 7,9% in meno dello stesso mese del 2018. Nel primo semestre sono state vendute 8.426.194 Auto, con un calo del 3,1% sul primo semestre 2018. Il gruppo Fca ha immatricolato a giugno 90.249 Auto,il ...

Mercato europeo - Immatricolazioni in deciso calo a giugno : -7 - 9% : Il Mercato automobilistico europeo torna in territorio ampiamente negativo a giugno annullando del tutto il timido segnale di ritorno alla crescita mostrato a maggio. Secondo i dati diffusi dall'Acea (l'Associazione europea dei costruttori), lo scorso mese le Immatricolazioni nell'area Ue+Efta risultano pari a 1.491.285 unità, il 7,9% in meno rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso. Le ragioni della flessione, avverte ...

Box Office Italia 30 giugno : Toy Story 4 apre in calo in Italia : Box Office 30 giugno Italia – USABox Office USA 30 giugno Toy Story 4 ancora in testaIn attesa che Spider – Man: Far From Home stravolga il box Office americano e non solo, Toy Story 4 mantiene la testa con 57 milioni di dollari e più di 230 milioni di dollari nei soli stati uniti, facendo registrare un +4% rispetto al terzo capitolo dopo 10 giorni in sala.Subito dietro due novità Annabelle 3 con 31 milioni totali e Yesterday con 17 ...