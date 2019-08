92 anni vuole baciare il suo vicino 53 enne | lui rifiuta | lei gli spara

Vuole a tutti i costi un figlio maschio e per questo non si lava da 35 anni - ecco perché.. : Un uomo di 63 anni indiano è il papà di 7 figlie ma non Vuole arrendersi Vuole assolutamente l’erede, un figlio maschio. Da anni si è rivolto a un santone che sta cercando di “curarlo”. Il santone che lo segue da diversi anni ha suggerito all’uomo di non lavarsi per purificarsi. L’uomo così ha deciso di seguire tutti i consigli del santone il primo dei quali è quello di non lavarsi. Il 63 enne, pur di avere il figlio maschio, non si ...

Tuffi - Europei 2019 : Lorenzo Marsaglia vuole ripetersi dai tre metri - Giovanni Tocci cerca il riscatto. Batki/Verzotto ci provano da outsider : La medaglia di bronzo al collo e una grande voglia di potersi ripetere anche dai tre metri. Lorenzo Marsaglia è reduce dalla bellissima gara del metro e si presenta oggi (qualifica alle 9.00 e finale alle 17.00) sul trampolino tra i possibili candidati per un posto sul podio. Il romano ha sicuramente grande fiducia, data dalla prima medaglia della carriera in un appuntamento che sia Mondiale o Europei. C’è proprio una rassegna iridata da ...

Antonio Maria Rinaldi liquida Giovanni Tria : "Vuole restare a fare il ministro?" : Nel mirino di Matteo Salvini e della Lega, tutta, da tempo c'è Giovanni Tria, il ministro dell'Economia perennemente "fuori linea" rispetto al governo. E una conferma al fatto che sia nel mirino arriva dalle parole di Antonio Maria Rinaldi, ospite in studio ad Agorà Estate su Rai 3. Chiarissimo il d

Giorgio Mulè contro Giovanni Toti : "Come vuole fare il capo". Così pensa di derubare Berlusconi : «Forza Italia non vive alcuna crisi di identità, come ribadito dal presidente Berlusconi. Siamo il perno del centrodestra e rivendichiamo la nostra tradizione democratica, moderata e liberale. C' è poi chi, folgorato sulla via dell' opportunismo, gioca a fare il leader con i voti degli altri spaccia

Calciomercato Inter – Icardi vuole restare - l’ultimatum nerazzurro : rischia 2 anni fuori rosa : Mauro Icardi ha espresso la volontà di restare all’Inter e provare a giocarsi le sue chance ma la società è stata chiara: rischia 2 anni fuori rosa Il gelo fra Mauro Icardi e l’Inter resiste anche alle alte temperature estive. Il calciatore è stato messo fuori dal progetto da allenatore e società, ma non sembra intenzionato a cambiare aria. ‘Maurito’ ha indicato nella Juventus l’unica squadra verso la quale ...

Silvio Berlusconi - l'accusa di Giovanni Toti ad Agorà Estate : "Ecco a chi vuole salvare la poltrona" : Giovanni Toti torna a parlare dell'addio a Forza Italia, annunciato in occasione del "tavole delle regole" di giovedì 1 agosto. E picchia ancora una volta durissimo contro Silvio Berlusconi. "Tra traghettare Forza Italia al futuro, farla cambiare ma perderne sostanzialmente un pezzo di controllo, si

Roberta Martucci uccisa per un segreto - c’è chi dopo 20 anni non vuole la fiaccolata : "Queste iniziative sono inutili, tanto non avrà mai giustizia", sono i commenti di alcuni utenti al post che annunciava la fiaccolata organizzata a Torre San Giovanni (Lecce), per tenere viva l'attenzione sul caso di Roberta Martucci, scomparsa 20 anni fa. Nonostante i commenti negativi, la marcia, organizzata con Penelope Italia, si terrà il 19 agosto e partirà da dove Roberta fu vista per l'ultima volta. La criminologa consulente del caso: ...

A 8 anni dalla morte di Amy Winehouse l'ex marito vuole parte del suo patrimonio - : Riccardo Palleschi Sono passati 8 anni dalla triste morte di Amy Winehouse, star internazionale di musica soul, ora l'ex marito Fielder-Civil chiede 1 milione di sterline alla famiglia dell'ex moglie l'ex marito di Amy Winehouse, Fielder-Civil, dopo aver ammesso di essere stato lui a portare la cantante sulla strada dell'eroina, ora ha chiesto alla famiglia della defunta 1 milione di sterline. Una cifra forfettaria che dovrà ...

Gianni Sperti : "A Uomini e Donne sarò ancor più severo con chi vuole solo far business" : Una posizione molto chiara quella che ha deciso di prendere Gianni Sperti nei confronti del prossimo trono di Uomini e Donne, come ha raccontato ad Isa e Chia spiegando di essere rimasto molto amareggiato da come si siano evolute le coppie uscite dall'ultima edizione del programma. Anche per questo, promette 'fuoco e fiamme' per la prossima stagione, specificando che sarà ancor più severo con chi gioca con le persone e con chi le usa per i ...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : il britannico Gary Hunt vuole l’oro. Che battaglia per il podio : Quattro vittorie ed un secondo posto in cinque gare di World Series. Con questo bottino il britannico Gary Hunt si presenta come il grande favorito per conquistare il titolo dai Tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Gwangju. Hunt è stato il dominato della stagione e vuole mettersi al collo il secondo oro della carriera, dopo quello conquistato nell’edizione del 2015. Se la medaglia d’oro sembra essere già stata assegnata, ...

Missione spaziale Apollo 11 - dopo 50 anni la NASA vuole tornare di nuovo sulla luna : i segreti del programma Artemis : 50 anni dopo la grande impresa della Missione Apollo 11, la NASA vuole riportare l’uomo sulla superficie lunare con il programma Artemis, ma questa volta per sviluppare una presenza permanente sul satellite. Il nome del programma deriva da Artemis, dea greca della luna e sorella gemella di Apollo. Nome per niente affidato alla casualità, dunque. Il programma Artemis è la rinominazione di diverse precedenti attività che la NASA stava già ...

Giovane donna vuole che la figlia di soli 4 anni diventi una star - posta le sue foto sui social e spende 10 mila euro per vestirla e truccarla - le reazioni sul web sono terribili : Una donna di 29 anni Sammy Bushell in Gran Bretagna è nell’occhio del ciclone per voler a tutti i costi che sua figlia, che si chiama Hallie Mai, diventi una star sui social. La bambina ha solo quattro anni ed è costretta dalla madre a provare e riprovare vestiti e a passare ore e ore vicino a uno specchio per provare trucchi e parrucche. Il web sembra impazzito e nei confronti della Giovane madre sono partite denunce e ...

50° anniversario dell’allunaggio - adesso la Cina vuole costruire una base di ricerca sulla Luna : Dopo il record della prima missione sull’altro lato della Luna, con la missione Chang’e-4, la Cina punta a progetti più ambiziosi: vuole portarvi i suoi astronauti entro 10 anni e costruire una stazione di ricerca, seguita dopo il 2030 da una base permanente. Al programma di esplorazione cinese della Luna e’ dedicato parte dello speciale con cui la rivista Science celebra i 50 anni dall’Apollo 11. ...

Questa nonna di 89 anni gira il mondo con zaino e bastone : vuole spendere la pensione creando ricordi : Probabilmente è il sogno nel cassetto di molte persone, ma in poche riescono a realizzarlo. Uno zaino, qualche soldo, tempo libero, tanta voglia di avventura e… via, in giro per il mondo,… L'articolo Questa nonna di 89 anni gira il mondo con zaino e bastone: vuole spendere la pensione creando ricordi proviene da Essere-Informati.it.