64 migranti a bordo della nave Mare Jonio sono stati fatti sbarcare a Lampedusa

Mare Jonio - toccano terra i bimbi salvati. Ancora 34 migranti a bordo “flagellati dal mal di mare” : Mediterranea Saving Humans ha annunciato che sono sbarcati dalla nave Mare Jonio i bambini, le donne incinte e i naufraghi più vulnerabli, dopo l'ok concesso dal ministero degli Interni. Restano a bordo altri 34 migranti, "stanchissimi e flagellati dal mal di Mare. Fateli sbarcare", è l'appello dei volontari.Continua a leggere

migranti - Mare Jonio bloccata al largo sotto il temporale : "A bordo situazione critica" : Nella notte l'imbarcazione della Ong Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali dove le è stato notificato il divieto di ingresso. Nessuno coordina l'intervento Sar, come previsto dalla legge, e nessun porto sicuro è stato assegnato alla nave italiana

migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per Mare Jonio : a bordo ci sono 28 bambini : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali per la Mare Jonio, nave di Mediterranea Saving Humans, ribattezzata "la nave dei bambini" dal momento che tra i quasi profughi a bordo almeno 28 sono minori, tra cui molti di età inferiore ai 10 anni.Continua a leggere

migranti - Mare Jonio soccorre gommone con 100 persone : a bordo 22 bambini sotto 10 anni. Salvini firma divieto d’ingresso : L’equipaggio a bordo della Mare Jonio ha ribattezzato l’imbarcazione “la nave dei bambini”, dopo che alle 8.35 del 28 agosto ha svolto un’operazione di salvataggio che ha portato a bordo “circa cento persone tra cui 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori“, come hanno scritto su Twitter i responsabili della ong. Il gommone a bordo del quale si trovavano, ...

migranti - perché Salvini Trenta e Toninelli hanno bloccato nave Eleonore con 101 persone a bordo : "nave Eleonore ha anticipato la Guardia costiera libica", è scritto in un passaggio del decreto, firmato dai ministri dell'Interno Matteo Salvini, dei Trasporti Danilo Toninelli e della Difesa Elisabetta Trenta, con il quale è stato vietato alla nave della Ong tedesca Lifeline di entrare nelle acque territoriali italiane.Continua a leggere

migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per la nave della ong Lifeline con 101 naufraghi a bordo. Ok anche di Trenta e Toninelli : La nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia, non ha il permesso del Viminale per entrare nelle acque territoriali italiane. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rimasto nei palazzi del ministero nei giorni scorsi durante la crisi di governo, ha firmato il divieto d’ingresso per la nave battente bandiera tedesca che, durante il ...

migranti - naufragio al largo della Libia con 90 persone a bordo : almeno 30 morti. Recuperati diversi corpi - anche bambini : Sono almeno 30 i Migranti morti in un naufragio al largo della costa di Khums, in Libia, 97 km a sudest di Tripoli. “Finora sono stati Recuperati diversi corpi”, informa l’ufficio libico dell’organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che parla di circa 65 sopravvissuti sulle 90 persone segnalate da Alarm Phone. Fra i cadaveri ci sono anche quelli di donne e bambini. “Alle 13 abbiamo parlato con le ...

Salvini firma il divieto d'ingresso per la nave Eleonore di Lifeline. 101 i migranti a bordo : In quelli che sono, molto probabilmente, i suoi ultimi giorni al Viminale Matteo Salvini ribadisce la sua linea sull’immigrazione. E lo fa firmando il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per una nave di un’Ong che si occupa di salvataggio in mare. Si tratta della Eleonore, battente bandiera tedesca, della Lifeline, che ha riferito di aver soccorso 101 persone a bordo di un gommone che stava affondando al largo ...

migranti : Alarm phone - ‘altro naufragio? Paura per cento persone a bordo’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Un altro naufragio nel #Mediterraneo? La notte scorsa alle 3.30 circa, siamo stati contattati da una barca al largo della #Libia, a bordo circa 100 persone. Partiti da Al Khums 3 ore prima, erano in grave pericolo. Urlavano e piangevano, dicendo che alcuni di loro erano già morti”. Così Alarm phone su Twitter.L'articolo Migranti: Alarm phone, ‘altro naufragio? Paura per cento persone ...

Grecia - mezzo con migranti a bordo si ribalta : 6 morti e un ferito. Arrestati i due trafficanti che erano con loro : Sei migranti sono morti nel nord della Grecia quando il veicolo su cui viaggiavano, guidato da trafficanti, si è ribaltato mentre cercavano di evitare un posto di blocco della polizia vicino al confine tra Grecia e Turchia. Sul mezzo viaggiavano in tutto 16 persone, secondo quanto riferito dalla polizia, che però non ha precisato identità o nazionalità delle vittime. Un settimo migrante è rimasto ferito e trasportato all’ospedale di ...