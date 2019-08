33 enne | vede per pochi minuti alla fermata dell’autobus una ragazza ed è convinto che

L’ultimo desiderio di un 12enne malato : vedere il mare. I genitori lo portano a Bibione e muore : È morto venerdì pomeriggio, a Bibione, dopo aver esaudito il suo ultimo desiderio: vedere il mare. Aveva 12 anni anni e lottava dalla nascita con una grave forma debilitante che gli impediva di condurre una vita normale. Di origini austriache, i suoi genitori lo avevano portato in vacanza nella nota località turistica veneta, probabilmente consapevoli che sarebbe stata l’ultima, come scrive La Nuova Venezia.\\Ma solo dopo qualche giorno di ...

Tour de France 2019 - la diciannovesima tappa di oggi Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes (26 luglio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO TAPPONE ALPINO DEL Tour DE France CON IL COL DE L’ISERAN DALLE ORE 13 Eccoci alla diciannovesima tappa del Tour de France 2019, 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes. Quest’oggi il gruppo affronterà il secondo tappone alpino della 106^ edizione della Grande Boucle; breve ma dalle pendenze assurde, con il Col de l’Iseran a fare la differenza: la vetta più alta di questo edizione, ...

19enne ipovedente precipita dalle scale di casa e muore : Un giovane ipovedente di diciannove anni è morto sabato sera nel capoluogo ligure cadendo dalla tromba delle scale del palazzo in cui viveva. Il tragico incidente si è consumato in un condominio di via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena a Genova. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il diciannovenne aveva preceduto sulle scale la mamma, con cui stava uscendo, per chiamare l'ascensore, ma quando la donna è arrivata lui era precipitato ...

Tour de France 2019 - nona tappa Saint-Étienne-Brioude (14 luglio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : tappa molto interessante quella di oggi che da Saint-Étienne porterà i ciclisti a Brioude dopo 170,5 km. Potrebbe essere la frazione ideale per una fuga da lontano, con tanti strappi e sali scendi. La prima asperità di giornata è il GPM del Mur d’Aurec-sur-Loire 3,2 km all’11% ma con picchi che superano il 20%, di prima categoria dopo 33 km. Una lunga serie di mangia e bevi condurrà il gruppo ai piedi della Côte des Guillaumanches 7,8 ...

Tour de France 2019 - l’ottava tappa Mâcon-Saint-Étienne (13 luglio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Potrebbe essere una tappa spettacolare quella di oggi da Mâcon a Saint-Étienne con tanti sali scendi che potrebbero favorire una fuga. Saranno ben sette i GPM che i corridori dovranno affrontare senza un metro di pianura. Si comincerà da Col de la Croix Montmain, 6,1 km al 7% dopo circa 50 km di corsa, ascesa di seconda categoria. Dal km 66 al 97 saranno ben tre i colli da scalare a partire da Col de la Croix de Thel, 4,1 km all’8,1%, seguito ...

Pisa - forzano le transenne per vedere il concerto di Capossela : Un gruppo di studenti dei Collettivi durante un concerto di Vinicio Capossela per protestare contro il caro biglietti e chiedere piazze libere per tutti fa irruzione e interrompe l'esibizione concerto musica Orlando Sacchelli ?Url ...