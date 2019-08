14enne malata di Leucemia riabbraccia la madre | le due erano state separate al confine

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ixcell Sandoval Perez, 14 ennedi, ha potutore suaDalia. L’incontro è avvenuto in aeroporto a Durham, nella Carolina del Nord, dove la giovane si sta curando dalla malattia. Dalia aveva tentato di entrare negli Stati Uniti per stare vicina alla figlia ma le era sempre stato negato.Ixcell Perez is here! She’s now waiting for her mother Dalia at @RDUAirport after months of back and forth. I’m told she’s in outpatient treatment and well enough to be out. #ABC11pic.twitter.com/baZwLQluTl— Josh Chapin (@JoshChapinABC11) 29 agosto 2019Ixcell ha scoperto di esserein Messico, dove viveva con la sua famiglia. È quindi partita con lacon l’obiettivo di curarsi negli Stati Uniti ma le due sonofermate ale Dalia è stata respinta. Come riporta abc11 la giovane è riuscita ad entrare per ...

