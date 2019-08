Zingaretti dà il via libera al Conte bis Ma chiede al M5s di abbandonare il populismo

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Non c'è voluto molto, mezz'ora o poco più di incontro con il Capo dello Stato. Giusto il tempo di ufficializzare quello che tutti già sapevano. Il Pd dà il suo viaal ritorno di Giuseppea Palazzo Chigi. Non è dato sapere se questo basterà per far nascere un governo rosso-giallo. Di sic

petergomezblog : Governo, riunione M5s-Pd per 4 ore a Palazzo Chigi. Pd: “Strada in salita sui contenuti, differenze sulla manovra”.… - petergomezblog : Crisi, la diretta – Terminato l’incontro a Palazzo Chigi dopo 4 ore - petergomezblog : Governo, il Pd verso il via libera a Conte. Vertice Di Maio-Zingaretti. In attesa del premier? -