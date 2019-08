Zingaretti | Accettiamo il Premier del M5S | ma non è una staffetta

Fonte : blogo

(Di mercoledì 28 agosto 2019) La delegazione del PD composta dal segretario Nicola, il Presidente Paolo Gentiloni, la vicesegretaria Paola De Micheli e i capigruppo di Senato e Camera Andrea Marcucci e Graziano Delrio è arrivata con largo anticipo al Quirinale e ha parlato con il Presidente Sergio Mattarella per circa 25 minuti. Ecco le dichiarazioni didavanti ai giornalisti subito dopo l'incontro con il Capo dello Stato:"Abbiamo espresso al Presidente il sostegno al tentativo di dare vita a un nuovo governo con una nuova maggioranza politica. Alla luce degli equilibri parlamentari abbiamo accettato la proposta del M5S di indicare il nome del Presidente del Consiglio dei Ministri. Abbiamo risolutamente confermato, in sintonia con quanto detto in occasione del nostro primo incontro, l'esigenza di costruire un governo di svolta e discontinuità. A seguito di un confronto tra PD ...

