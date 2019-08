Windstorm – Contro ogni regola | trama e cast del secondo capitolo della saga

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Mercoledì 28 agosto, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25 in poi, va in onda, il seguito del primo filmserie, intitolato– Liberi nel vento. Ilè riconfermato praticamente per intero ma non mancano delle novità sia dal punto di vista dei personaggi, sia da quello: in particolare è nuovo di pacca il personaggio di Milan, totalmente assente nel prequel. La pellicola è uscita nelle sale tedesche nel 2015 ed è diretta da Kaatja von Garnier.: trailerMika decide di iscriversi a una prestigiosa gara ippica per salvare la scuderia dalla bancarotta.Hanna Binke (Frühling, Robin Hood und ich, Nur mit euch!, Kriegerin, Carl & Bertha, Una famiglia in eredità) torna ancora nel ruolo Mika, ...

