Volley femminile | Europei 2019 | presentazione delle partite di oggi 28 agosto

Volley femminile - Europei 2019 : il calendario e gli orari delle partite di oggi (28 agosto). Come vederle in tv e streaming : oggi mercoledì 28 agosto si disputano otto partite agli Europei 2019 di Volley femminile, si entra nel momento caldo della fase a gironi e si preannuncia grande spettacolo con diversi incontri decisivi per la sorte dei vari gironi. L’Italia osserva un giorno di riposo in attesa dello scontro diretto con la Polonia che varrà il primo posto nel raggruppamento ma oggi le biancorosse sono attese dal compito non semplice contro il Belgio. La ...

Volley femminile - Europei 2019 – Davide Mazzanti : “Siamo salite di livello nel corso del match contro la Slovenia” : Arriva la quarta vittoria consecutiva per la Nazionale italiana di Volley femminile negli Europei 2019 a Lotz (Polonia). La selezione di Davide Mazzanti si è imposta, con qualche sofferenza nel primo set, contro la Slovenia 3-0 (27-25, 25-8, 25-17). Un risultato che porta le nostre portacolori in vetta al girone B con 4 successi e 12 punti all’attivo. Una sfida, come detto, nella quale Paola Egonu e compagne hanno rischiato molto nel primo ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Slovenia 3-0 - le pagelle delle azzurre. Egonu e Sorokaite decisive - squadra altalenante : L’Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-0 agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno infilato la quarta vittoria consecutiva nella rassegna continentale e si lanciano con grande ottimismo verso lo scontro diretto con la Polonia che giovedì sera metterà in palio il primo posto nel girone. Oggi la nostra Nazionale ha tremato nel primo set quando ha dovuto annullare due set-point contro un avversario sulla carta modesto, poi si è ...

Volley femminile - Europei 2019 : risultati e classifiche 27 agosto. Italia e Olanda vincenti - la Germania ipoteca il primato : Oggi si è disputata la quinta giornata di gare agli Europei 2019 di Volley femminile, si sono giocate otto partite che hanno delineato ulteriormente la fisionomia dei vari gironi. Vittorie annunciate per Italia e Olanda mentre Russia, Turchia e Serbia hanno osservato un turno di riposo. Di seguito i risultati degli incontri odierni e le nuove classifiche. POOL A (ad Ankara, Turchia): FINLANDIA-FRANCIA 3-1 (25-21; 25-14; 22-25; 25-18) Le nordiche ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Slovenia 3-0 - le azzurre vincono col brivido. Quarto successo - ora il big-match con la Polonia : L’Italia continua la propria marcia trionfale agli Europei 2019 di Volley femminile e sconfigge la Slovenia per 3-0 (27-25; 25-8; 25-17) infilando così la quarta vittoria consecutiva nel torneo. Doveva essere una partita semplice alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) e invece le azzurre si sono complicate la vita nella prima frazione dove hanno dovuto annullare due set-point consecutivi per poi avere la meglio sulla formazione balcanica, ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia. Quando si gioca la prossima partita? Programma - orari e tv : Giovedì 29 agosto andrà in scena Italia-Polonia, match valido per gli Europei 2019 di Volley femminile. Alle ore 20.30 le azzurre scenderanno in campo alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) per affrontare le padrone di casa in una sfida fondamentale. Le ragazze del CT Davide Mazzanti avranno grandi motivazioni in un match decisivo per il primato della Pool B. L’Italia ha messo in mostra grandi qualità nel corso della rassegna continentale, ...

LIVE Italia-Slovenia Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : azzurre a caccia della quarta vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per gli Europei 2019 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) dove andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva nella rassegna continentale: dopo aver travolto Portogallo, Ucraina e Belgio la nostra Nazionale partirà con tutti i favori ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia a caccia del poker - la Slovenia non spaventa le azzurre : L’Italia vuole il poker agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre scenderanno in campo questa sera (ore 21.00) per affrontare la Slovenia all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) in un match che sulla carta non dovrebbe riservare particolari sorprese: la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e non dovrebbe avere problemi a conquistare il quarto successo nel torneo dopo aver già travolto Portogallo, Ucraina e ...