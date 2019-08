Voglio farla finita Le parole di Alberto | il ragazzo che ha ucciso l' amico

Non Voglio essere padre! Versa detersivo in bocca alla ragazza 17enne per farla abortire : Non voleva in alcun modo diventare padre così quando la sua ragazza di 17 anni ha detto che era incinta e che non voleva abortire non ha esitato a sequestrarla mettendo in atto un piano diabolico quanto brutale per farla abortire con la forza: gettarle in gola e farle ingoiare del detersivo. È la terribile storia di violenza che arriva dal Regno Unito e che vede come protagonista in negativo Harief Pearson, un 22enne residente ad Harlesden, a ...