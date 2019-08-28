romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 10:30: VIABILITÀ 28 AGOSTO 2019 ORE 10:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-08-2019 -
Dalla Rete Google NewsGoverno: Renzi, 'da Pd subito mozione sfiducia a Salvini, M5S lo salva?' - Affaritaliani.it
Governo: Renzi, 'da Pd subito mozione sfiducia a Salvini, M5S lo salva?' Affaritaliani.it
Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "C'è una cosa da fare, subito: presentare una mozione di sfiducia a Salvini. Se i Cinque Stelle la votano, finisce l'esperienza del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. CODE A TRATTI ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO, TUTTAVIA IL TRAFFICO E’ ANCORA CONGESTIONATO DALLA TOGLIATTI E FINO ALLA TANTENZIALE EST IN QUESTO CASO A CAUSA DELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO, TUTTAVIA IL TRAFFICO E’ ANCORA CONGESTIONATO DALLA TOGLIATTI E FINO ALLA TANTENZIALE EST IN QUESTO CASO A CAUSA DELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN PRIMO PIANO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, SI E’ INFATTI VERIFICATO UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO BLOCCATO A PARTIRE DA TOGLIATTI. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN PRIMO PIANO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, SI E’ INFATTI VERIFICATO UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO BLOCCATO A PARTIRE DA TOGLIATTI. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 20:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’ULTIMO NOTIZIARIO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA Regione. ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO IN CORSIA ESTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA e ancora SULLA COMPLANARE Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI CON L’INNESTO DEL RACCORDO in DIREZIONE Roma SULLA COLOMBO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 19:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’ULTIMO NOTIZIARIO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN INTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E APPIA SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 18:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN INTERNA, TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA MENTRE SULLA LITORANEA IN ZONA CAMPO ASCOLANO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA INCIDENTE SULLA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA, CONSEGUENTI DISAGI IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE SU VIA DEI CASTELLI NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 18:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN INTERNA, TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA MENTRE SULLA LITORANEA IN ZONA CAMPO ASCOLANO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA INCIDENTE SULLA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA, CONSEGUENTI DISAGI IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE SU VIA DEI CASTELLI NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 17:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO A TRATTI IN INTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA PASSIAMO SULLA LITORANEA IN ZONA CAMPO ASCOLANO DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA POMEZIA CODE E RALLENTAMENTI ENTRAMBE LE DIREZIONI PER QUANTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 17:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO A TRATTI IN INTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA PASSIAMO SULLA LITORANEA IN ZONA CAMPO ASCOLANO DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA POMEZIA CODE E RALLENTAMENTI ENTRAMBE LE DIREZIONI PER QUANTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio sul tratto a24 all altezza di vicovaro rallentamenti per lavori in coRso entrambe le direzioni SEMPRE SUL TRATTO URBANO A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E PORTONACCIO traffico intenso PER INCENDIO in direzione Roma e ancora SULLA COMPLANARE Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI CON L’INNESTO DEL RACCORDO in ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio sul tratto a24 all altezza di vicovaro rallentamenti per lavori in coRso entrambe le direzioni SEMPRE SUL TRATTO URBANO A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E PORTONACCIO traffico intenso PER INCENDIO in direzione Roma e ancora SULLA COMPLANARE Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI CON L’INNESTO DEL RACCORDO in ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 15:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SULLA LITORANEA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA SULLA COMPLANARE Roma FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI CON L’INNESTO DEL RACCORDO in DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO A24 altezza PORTONAccio POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCENDIO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 12:20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI CENTRO TRE DENARI, PERMANGONO CODE IN DIREIZONE DI CIVITAVECCHIA PER LAVORI A CURA DI ANAS PASSAIMO ALLA PONTINA DOVE E STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETE, ATTUALMENTE IL TRAFFICO SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA E ...