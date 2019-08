Venezia 76 | tutti gli arrivi delle star Si inizia con Brad Pitt

Venezia 76 - tutti i film in concorso quest’anno : La Mostra del Cinema Venezia 76 prenderà vita il 28 agosto e raccoglierà ancora una volta tutti i protagonisti che interverranno in Laguna per presentare i film in concorso. Ancora una volta la Serenissima si conferma come la località più prestigiosa per le molteplici figure che fanno parte del mondo cinematografico mondiale. La serie di appuntamenti terminerà il prossimo 7 settembre, fra anteprime mondiali, party esclusivi ed eventi mondani. ...