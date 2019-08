Venezia 76 | la regista Keren Ben Rafael con ' The End of Love' alla Biennale College Cinema

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il nuovo film "The End of" diBenper la 76esima edizione della Mostra Internazionale d'Artetografica di. Trama e cast Julie e Yuval vivono a Parigi, sono innamorati e hanno appena avuto un bambino. Quando Yuval deve tornare in Israele per rinnovare il visto, iniziano a condividere la loro routine familiare tramite la videochiamata e uno schermo. Il loro amore sopravviverà ai pericoli di questo nuova forma di "interazione"? Il film è una produzione di Palikao Films e Delphine Benroubi, con un ottimo cast: (Julie) Judith Chemla, (Yuval) Arieh Worthalter, (Lenny) Lenny Dahan, (Chantal) Noémie Lvovsky, (Yali) Joy Rieger, (Aner) Gil Weiss, (Charles) Bastien Bouillon, (Roméo) Vassili Schneider, (la madre di Yuval) Odeya Koren e (il padre di Yuval) Nathan Datner....

