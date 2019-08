Venezia 76 | Catherine Deneuve ultima grande diva ne La Verité di Kore-eda

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019). Non si dovrebbe mostrare più nulla dopo la sublime performance della star francese ne Ladel giapponese-eda Hirokazu. Qualunque altra attrice perderebbe il confronto. Nel film d’apertura che inaugura con classe2019 la 75enne interprete di Bella di giorno recita praticamente sempre da seduta. Con le dovute e sottolineate eccezioni di una passeggiata con il cagnetto, di un paio di scatti in piedi per dare due peregrini baci al genero, di una caduta fortuita che fa sobbalzare lo spettatore. Gruppo di famiglia di cinematografari in un interno, potrebbe essere la tag-line de La. Nella casa magione della celebre attrice Fabienne (la), apparentemente isolata e attorniata da alberi e piante, anche se in piena Parigi, arriva da New York Lumir (Juliette Binoche), la figlia che fa la sceneggiatrice negli Usa; il di lei ...

