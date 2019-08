Valentina Vignali confessa | “Anno complicato dopo la malattia” | le sue parole

Gf Valentina Vignali - dopo la dichiarazione d’amore la crociata : “Strozzatevi” : Valentina Vignali, la dichiarazione d’amore per Lorenzo in vacanza Valentina Vignali è attualmente in vacanza in Croazia col suo Lorenzo e non perde occasione di condividere con i fan che ha conquistato col Grande Fratello e con i sostenitori di sempre momenti belli della giornata e foto che mostrano quanto siano innamorati; l’ultima è stata […] L'articolo Gf Valentina Vignali, dopo la dichiarazione d’amore la crociata: ...

“Voglio l’inferno con te”. Matrimonio alle porte per Valentina Vignali? Arriva l’indizio social : La storia d’amore tra Valentina Vignali e il bel Lorenzo Orlandi prosegue ormai a gonfie vele. Lo vediamo dagli scatti che pubblicano entrambi sui loro profili Instagram, dagli sguardi che si scambiano e da tutti quei gesti che solo l’amore fa fare. E non stiamo parlando di carezze, baci o abbracci. Ma di pensieri, come ad esempio quelli sul futuro, anche molto vicino. I due infatti, che stanno insieme da molto tempo ormai, stanno pensando a ...

Valentina Vignali si sposa? La dedica al fidanzato : "Voglio andare all'inferno con te" : Prosegue a gonfie vele la storia d 'amore tra Valentina Vignali e il fidanzato Lorenzo Orlandi, tanto da portare i fan della coppia a chiedersi cosa accadrà tra i due nel loro immediato futuro.I due, che ormai stanno insieme da tempo, secondo alcune indiscrezioni starebbero già pensando al matrimonio, e sono in molti tra i followers della cestista romagnola a credere che la cerimonia da sogno stia già venendo organizzata dalla coppia, in gran ...

Gf news - Valentina Vignali sorprende il fidanzato : “Sei pazzo ma…” : Le bellissime parole di Ventina Vignali al fidanzato che sorprendono tutti Valentina Vignali vive un amore da favola assieme al suo fidanzato Lorenzo Orlandi. Hanno tanti progetti di coppia da portare avanti e spesso parlano ai loro follower di Instagram di quello che faranno nell’immediato futuro. Sì, perché i progetti più importanti sono un segreto: […] L'articolo Gf news, Valentina Vignali sorprende il fidanzato: “Sei pazzo ...

Valentina Vignali proposta al fidanzato : “Scappiamo via!” : proposta di Valentina Vignali al fidanzato Lorenzo Orlandi Valentina Vignali continua ad avere una storia da favola col suo fidanzato Lorenzo Orlandi. Una favola vera, come ha fatto ben intendere col suo ultimo messaggio scritto su Instagram. La cestista ha dimostrato che con Lorenzo c’è vero amore: al Grande Fratello ha ricevuto una sorpresa da […] L'articolo Valentina Vignali proposta al fidanzato: “Scappiamo via!” ...

Daniele Dal Moro raggiunge Valentina Vignali a Roma : i fan sperano in un lieto fine : Daniele Dal Moro e Valentina Vignali hanno stupito i loro fan. I due ex coinquilini del Grande Fratello nelle scorse ore si sono incontrati a Roma. Come molti sanno il bel veronese e l'ex cestista all'interno della Casa più spiata d'Italia hanno instaurato un bel rapporto d'amicizia. I due giovani spesso passavano ore in disparte dagli altri ragazzi per ridere, scherzare e confidarsi. Visto il feeling mostrato fra Valentina e Daniele, ...

Gf - Valentina Vignali e Daniele Dal Moro : i fan festeggiano la loro amicizia : Tra Valentina Vignali e Daniele Dal Moro l’amicizia si fa sempre più forte. E i fan si mostrano felicissimi per loro Si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara d’Urso, e non si sono più lasciati. Stiamo parlando di Valentina Vignali e Daniele Dal Moro, due ragazzi giovanissimi tra cui è […] L'articolo Gf, Valentina Vignali e Daniele Dal Moro: i fan festeggiano la loro amicizia ...

Daniele Dal Moro - dolce serata con Valentina Vignali/ Foto : 'Sempre vicino a te...' : Daniele Dal Moro chiude con Martina Nasoni e si consola con Valentina Vignali con cui trascorre la serata: 'Sempre vicino a te'.

Daniele Dal Moro esce con Valentina Vignali dopo la lite con Martina : Valentina Vignali e Daniele Dal Moro insieme dopo il Grande Fratello Se il rapporto con Martina Nasoni continua a traballare dopo il Grande Fratello, l’amicizia tra Daniele Dal Moro e Valentina Vignali sembrerebbe essere inattaccabile. I due ragazzi si sono visti ieri sera e hanno trascorso una serata in amicizia a Roma all’insegna del relax. Daniele Dal Moro e Valentina Vignali hanno immortalato la reunion su Instagram Stories, ...

Valentina Vignali in un video appare più magra ma viene attaccata dagli hater : Dal suo account “Instagram” Valentina Vignali, ha risposto agli haters che l’accusavano di usare photoshop per modificare le sue foto. Con la partecipazione al reality la Vignali, come succede a molti concorrenti, ha messo su del peso perso grazie a una dieta che ha dato ottimi risultati. Gli scatti postati che testimoniavano il dimagrimento però non hanno convinto alcuni internauti che l’hanno accusato di utilizzare il fotoritocco. Valentina ha ...

Valentina Vignali posta un video contro gli haters : Con un video dal suo account “Instagram” Valentina Vignali, ha risposto agli haters che l’accusavano di usare photoshop per modificare le sue foto. Con la partecipazione al reality la Vignali, come succede a molti concorrenti, ha messo su del peso perso grazie a una dieta che ha dato ottimi risultati. Gli scatti postati che testimoniavano il dimagrimento però non hanno convinto alcuni internauti che l’hanno accusato di utilizzare il ...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali e il video contro gli haters : «Il cul* grosso non aumenta il buco nell’ozono» : Con un video dal suo account Instagram Valentina Vignali, una delle protagoniste del Grande Fratello 2019 ha risposto agli haters che l’accusavano di usare photoshop per modificare le sue foto. Con la partecipazione al reality infatti la Vignali, come succede a molti concorrenti, ha messo su del peso perso grazie a una dieta che ha dato ottimi risultati. Gli scatti postati che testimoniavano il dimagrimento però non hanno convinto alcuni ...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali e il video contro gli haters : «Il cul* grosso non aumenta il buco nell’ozono» : Con un video dal suo account Instagram Valentina Vignali, una delle protagoniste del Grande Fratello 2019 ha risposto agli haters che l’accusavano di usare photoshop per modificare le sue foto. Con la partecipazione al reality infatti la Vignali, come succede a molti concorrenti, ha messo su del peso perso grazie a una dieta che ha dato ottimi risultati. Gli scatti postati che testimoniavano il dimagrimento però non hanno convinto alcuni ...

Valentina Vignali criticata - adesso dice basta : “Capra!” : Gf ultime notizie, Valentina Vignali contro alcuni detrattori: l’accusa Valentina Vignali, come al solito, riceve una marea di critiche quando pubblica una nuova foto su Instagram. Questa volta hanno avuto da ridire sull’uso della punteggiatura che, in uno dei suoi ultimi post, è del tutto assente (è presente solo un punto interrogativo alla fine del […] L'articolo Valentina Vignali criticata, adesso dice basta: ...