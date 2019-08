Usa | è allarme per l’uragano Dorian | dichiarata emergenza a Porto Rico

Allarme smartphone tra gli adolescenti : i danni silenziosi che caUsano sono irreversibili : Sembra scontato ma è necessario ribadirlo perché sta diventando una vera e propria emergenza: l’uso prolungato del cellulare può causare disturbi soprattutto agli adolescenti. Secondo i risultati di recenti studi lo smartphone viene usato in media 5 ore al giorno. “Questo uso intensifica – spiega Giovanni Battista Tura, responsabile di Psichiatria dell’Irccs Fatebenefratelli di Brescia – l’accelerazione fra ...

Antibiotici - in Italia il 50% Usato negli allevamenti : è allarme farmaco-resistenza : E’ allarme farmaco-resistenza in Italia dove il 50% del consumo degli Antibiotici avviene negli allevamenti di polli, tacchini e suini. Un abuso che ha diffuso il problema dell’antibiotico resistenza nel settore animale. E’ quanto emerge dai dati del Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza presentati in uno studio del Policlinico Gemelli, pubblicato sulla rivista Igiene e Sanità Pubblica, da cui emerge ...

Sesso tra ragazzini - è allarme : «Uno su due non Usa il preservativo». Pericolo sifilide e Hiv : Il Sesso non protetto, dopo decenni di battaglie contro l’Aids, è tornato ad essere un problema per le nuove generazioni: un’inchiesta del quotidiano L’Unione Sarda parla di questi pericoli per i ragazzini sardi di 13 e 14 anni, che nonostante l’età si trovano già ad affrontare le prime esperienze sessuali, e non sempre sono consapevoli dei pericoli. Secondo quanto scrive il quotidiano, che cita Brunella Mocci, referente della sezione ...

Sesso tra ragazzini - è allarme : «Uno su due non Usa il preservativo». Pericolo sifilide e Hiv : Il Sesso non protetto, dopo decenni di battaglie contro l’Aids, è tornato ad essere un problema per le nuove generazioni: un’inchiesta del quotidiano L’Unione Sarda parla di questi pericoli per i ragazzini sardi di 13 e 14 anni, che nonostante l’età si trovano già ad affrontare le prime esperienze sessuali, e non sempre sono consapevoli dei pericoli. Secondo quanto scrive il quotidiano, che cita Brunella Mocci, referente della sezione ...

Spagna - allarme mondiale per epidemia record di listeriosi : ha già caUsato 2 morti. Centinaia i contagi : È un’epidemia record, che in Spagna ha già causato la morte di due persone, un 62enne in Cantabria, a Nord, e una 90enne, in Andalusia, nel sud del Paese. I casi di contaminazione finora accertati sono invece 145 e il ministero della Salute sta inoltre verificando altri 523 contagi sospetti. La Spagna ha lanciato un allarme internazionale per la diffusione della listeriosi, una infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes. La ...

LampedUsa : allarme rientrato - solo caduta massi caUsati da turista scivolato da roccia : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - allarme rientrato a Lampedusa dopo le prime notizie sulla frana all'isola dei conigli. Si è trattato solo di una caduta di massi e di pietrisco provocata da un giovane turista che si è arrampicato sulla parete della Tabaccara, che è accanto all'Isola dei conigli. Non c

LampedUsa : allarme rientrato - solo caduta massi caUsati da turista scivolato da roccia : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – allarme rientrato a Lampedusa dopo le prime notizie sulla frana all’isola dei conigli. Si è trattato solo di una caduta di massi e di pietrisco provocata da un giovane turista che si è arrampicato sulla parete della Tabaccara, che è accanto all’Isola dei conigli. Non ci sarebbero altri feriti. L'articolo Lampedusa: allarme rientrato, solo caduta massi causati da turista scivolato da roccia ...

Clima - allarme tonno e merluzzo contaminati : aumenta il contenuto di mercurio a caUsa del riscaldamento globale : I cambiamenti Climatici, ormai è noto, non portano con sé solo modifiche al Clima e al meteo, ma provocano conseguenze anche sull’ambiente e sugli animali. In particolare il Clima, unito alla pesca eccessiva e senza controllo, hanno fatto aumentare i livelli di mercurio nel merluzzo e nel tonno. Il mercurio, in alta concentrazione, è pericoloso in particolare per bambini e neonati le cui madri mangiano pesce durante la gravidanza. ...

Virginia - “uomo armato nella sede di Usa Today” : ma è un falso allarme : “Funzionari federali dicono che non ci sono segni di sparatorie o di uomini armati nella sede centrale di Usa Today. Ma c’è stata una risposta delle forze della polizia“. Il tweet di Brad Heath, cronista del giornale, arriva dopo l’allarme scattato negli edifici della società a McLean, in Virginia, secondo cui un uomo armato si sarebbe introdotto negli stabili, dai quali sono stati fatte evacuare centinaia di lavoratori. ...

Usa - allarme zanzare : si estende il virus mortale che colpisce il cervello : Negli Stati Uniti sale l'allarme per l'encefalite equina dell'Est (spesso abbreviata con l'acronimo EEE), il virus trasmesso dalle zanzare che può colpire il cervello umano causando anche la morte. La prima allerta era stata lanciata, qualche giorno fa, dai funzionari del Dipartimento della Salute dello stato della Florida. Ora, anche il Massachusetts Department of Public Health, come riportato dall'edizione online della CNN, ha dichiarato che ...

Emergenza zanzare negli Usa : si estende l’allarme per il virus mortale che colpisce il cervello : Si estende al Massachusetts l’allarme per il virus mortale, trasmesso dalle zanzare, che colpisce il cervello con edema e infiammazione. Il primo alert sull’encefalite equina orientale (Eee) era arrivato nei giorni scorsi dal Dipartimento della Salute dello stato della Florida (Usa), dopo i primi casi rilevati negli animali (alcune galline ‘sentinella’). Ora a intervenire è il Massachusetts Department of Public Health, ...

Usa - dalle zanzare un virus che colpisce il cervello : allarme in Florida : Un virus mortale, trasmesso dalle zanzare, che colpisce il cervello con edema e infiammazione. A lanciare l’allarme encefalite equina orientale (Eee) è il Dipartimento della Salute dello stato della Florida (Usa), dopo i primi casi rilevati negli animali. Il virus è stato infatti scoperto in diverse galline e può essere trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare. Ad essere state contagiate, per ora, solo alcune ...

Ameba mangia cervello/ Allarme negli Usa - un altro decesso : c'è rischio in Italia? : Ameba mangia cervello, altro decesso negli Stati Uniti e preoccupazione anche in Italia. Specialista sottolinea come il rischio da noi è pari a zero.

Attenzione al farmaco Elmiron - l’allarme di Aifa : può caUsare maculopatia pigmentosa : L’Aifa, Agenzia Italiana del farmaco, ha lanciato un allarme rivolto ai medici in merito ad Elmiron, medicinale indicato per il trattamento della sindrome della vescica dolorosa, caratterizzata da glomerulazioni o ulcere di Hunner negli adulti con dolore da moderato a severo. In particolare l’Agenzie pone l’Attenzione su diverse segnalazioni di casi di maculopatia pigmentosa dovuta al polisolfato di pentosano sodico, contenuto ...