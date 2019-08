US Open 2019 | tutti gli italiani in campo oggi 28 agosto Orari | programma | tv e

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Paolo Lorenzi va a caccia del terzo turno degli US. Dopo la splendida rimonta contro il giovane americano Svajda (ha recuperato due set di svantaggio), il tennista azzurro se la vedrà con un altro Next Gen e questa volte il serbo Miomir Kecmanovic. Il numero 50 del mondo è uno dei tennisti in ascesa nel circuito e ha appena superato il connazionale Laslo Djere nel primo turno dello Slam americano. Servirà una grande prestazione a Lorenzi per avere la meglio del 19enne di Belgrado, che parte con i favori del pronostico. Ildel match Court 12 4° match dalle ore 11 locali, le 17 in Italia (LL) Paolo LORENZI (ITA) vs. Miomir Kecmanovic (SRB)

