US Open 2019 | i risultati del tabellone maschile 27 Agosto Tutto facile per Nadal

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Si sono completati i match del primo turno nel. Dopo le vittorie di Novak Djokovic e Roger Federer, è arrivata anche quella di Rafael. E’ stato un ottimo esordio per lo spagnolo, che ha dominato l’australiano John Millman, che lo scorso anno raggiunse i quarti di finale a New York, imponendosi nettamente in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. E’ stata anche la giornata delle eliminazioni eccellenti. Sicuramente quella di maggior scalpore è quella di Dominic Thiem. L’austriaco, numero quattro del mondo, è stato battuto da uno strepitoso Thomas Fabbiano, capace di superare ancora una volta un Top-10 in uno Slam. In precedenza ci era riuscito a Wimbledon con Stefanos Tsitsipas ed il greco è stato ancora protagonista in negativo a New York, perdendo subito con il russo Andrey Rublev in quattro set. Semifinalista sull’erba londinese ...

