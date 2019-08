Ursula von der Leyen | Paolo Gentiloni in pole per il ruolo di commissario alla Concorrenza

Il Papa loda Greta e Ursula von der Leyen - ma si scorda di Cristo : San Lorenzo martire, cadono le stelle, cadono i governi, cadono i divi (l’ictus di Alain Delon), e ricasca il Santo Padre, che intervistato dalla Stampa loda Ursula von der Leyen, patrona di Sodoma, dei matrimoni e delle adozioni omosessuali, e ancora una volta elogia la Papessa Greta, sacerdotessa

Giuseppe Conte ha incontrato Ursula von der Leyen a Palazzo Chigi : Per ora solo sorrisi a favore di camera e dichiarazioni piene di buoni propositi. Non trapela ancora granché dell'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha avuto al centro il portafoglio da assegnare all'Italia nell'architettura della nuova Commissione Europea. Per l'ex componente del governo Merkel, impegnata in un tour ...

Ursula von der Leyen a Giuseppe Conte : "Nuovo patto sui migranti" - si può crederle? : Forse, qualcosa si muove. Forse. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prima del bilaterale a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, infatti ha affermato: "Voglio proporre un nuovo patto per le migrazioni e asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione. Dunque ha aggiunto: "Vogli

Ursula von der Leyen dà ordini a Giuseppe Conte : 2 agosto - una data decisiva : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceverà il prossimo 2 agosto la neo presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in visita in Italia. La von der Leyen sta incontrando in questi giorni i capi di Stato e di governo dei Paesi dell'Ue (è già stata a Berlino, a Parigi e a Varsavia e

Ursula von der Leyen umilia l'Italia : "Non vi ho promesso nulla" - cosa perdiamo grazie al M5s : "Sono stati formulati auspici, ma non può esser fatta nessuna promessa fino a quando tutto lo schema non sarà completato". Ursula Von der Leyen sembra avvalorare la tesi per cui l'Italia non avrà un posto in Commissione. In un'intervista a der Spiegel, la neo presidente nega infatti di aver promesso

Pragmatica - seria e determinata. Ecco la Ursula von der Leyen che conosco : Non c’è stato neppure il tempo di esprimere la giusta soddisfazione per l’elezione, tesa e un po’ fortunosa, di Ursula von der Leyen (UvdL) a presidente della Commissione europea che già cominciano le bordate tese a sminuire l’importanza almeno dell’evento in sé, indipendentemente da quanto UvdL sar

Ue - Savona : “Ursula von der Leyen dice che monitorerà conti italiani? Non mi faccio disturbare da questa frase. Diamoci una calmata” : “La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha detto che monitorerà da vicino i conti italiani? questa frase, detta così, non mi piace. Non avrebbe dovuto dire che sta monitorando, come se noi avessimo delegato il nostro potere. Noi siamo all’interno di un sistema che si deve preoccupare dello sviluppo del reddito e della protezione del benessere sociale e io mi attendo da Von der Leyen un discorso di diverso ...

Giordano contro Ursula von der Leyen : 'Già atteggiamento sbagliato verso l'Italia' : La nomina di Ursula von der Leyen a capo della Commissione Europea è stata oggetto di discussioni e dibattiti politici. Quella rivestita dall'ex Ministro tedesco è una carica delicata, in una fase in cui l'Europa deve scegliere che direzione intraprendere. Ci sono rilevanti patate bollenti che Bruxelles dovrà gestire, a partire dalla situazione dei conti di un Paese come l'Italia, il cui attuale governo non ha avuto un rapporto eccellente con i ...

Commissione Ue - Ursula von del Leyen : “Vigilerò da vicino sui conti dell’Italia” : La nuova presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, intervistata per la prima volta da 'La Repubblica' e da altri quotidiani europei, ha risposto così a una domanda sulla procedura di infrazione contro l'Italia: "La Commissione che presiederò monitorerà molto da vicino la situazione in Italia".continua a leggere

Ursula von der Leyen : "Dalla Russia un atteggiamento ostile : teniamo le sanzioni ma dialoghiamo" : “Siamo testimoni da un pò di un atteggiamento ostile da parte della Russia. Che spazia dalla lesione di leggi internazionali, come l’annessione della Crimea, al tentativo di dividere l’Europa il più possibile”. Lo afferma la presidente eletta della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un’ampia intervista all’alleanza internazionale di giornali Lena, di cui fa parte anche la Repubblica. ...

Ursula von der Leyen minaccia subito l'Italia su debito - ong e immigrati : ecco chi hanno eletto i grillini : ecco chi hanno votato i grillini. A parlare, intervistata dai giornali del consorzio Lena di cui fa parte anche Repubblica, parla la neo-presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen, eletta coi voti decisivi del M5s (un voto che ha aperto l'ennesimo fronte nel governo). E la

Stasera Italia - Federico Rampini contro la nomina di Ursula von Der Leyen : "E' stata scelta calpestando una promessa solenne agli elettori, quella di designare come futuro capo della commissione colui che avrebbe vinto il voto popolare". Così il giornalista di Repubblica Federico Rampini a Stasera Italia sulle nomine europee. Dunque la pensa come Matteo Salvini. La Presid

Ursula von der Leyen - la prima donna al comando della Commissione Europea : È stata confermata alla guida della Commissione Europea con appena nove voti al parlamento di Strasburgo, ma non è tipo da farsi spaventare dai numeri Ursula von der Leyen, madre di 7 figli e prima donna alla presidenza dell’esecutivo comunitario. Ex Ministra della Difesa in Germania ha ottenuto 383 voti favorevoli, appena 9 in più di quelli necessari per l’investitura. I voti contrari sono stati 327, gli astenuti 22 i voti nulli uno soltanto. ...