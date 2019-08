Uomini e Donne | Giulia Salemi scartata per il ruolo di tronista | Serie di provini

Uomini e Donne - Teresa Cilia torna all'attacco : "Molti aspetti si chiariranno" : L'ex corteggiatrice torna a parlare dello scandalo che l'ha vista protagonista con Raffaella Mennoia.

Ansia da prestazione : di cosa hanno paura le donne e gli Uomini : L’Ansia da prestazione è una situazione che riguarda molte persone di ambo i sessi, coinvolgendo anche la sfera intima. A più di 50 anni dalla rivoluzione sessuale, che ha permesso soprattutto alle donne di iniziare a esprimere in maniera davvero libera i propri desideri e le esigenze tra le lenzuola, viviamo in un periodo che ci richiede performance stellari in diversi ambiti, dal lavoro alla vita personale. Questo clima di ricerca della ...

Gossip Uomini e Donne - Klaudia e Javier : flirt in corso? Il sospetto : Klaudia di Uomini e Donne dimentica Andrea con Javier Martinez? Klaudia Poznanska è stata una delle protagoniste più amata della scorsa edizione di Uomini e Donne. In quella circostanza ha corteggiato Andrea Zelletta, il quale però le ha preferito la sua rivale, Natalia Paragoni. Finita qua? Nemmeno per idea perchè in queste ultime ore la ragazza di origini polacche è tornata prepotentemente a far molto discutere sui social. Il motivo? Sotto a ...

Uomini e Donne - Klaudia Poznanska e Javier Martinez : movimenti sospetti sui social : Uomini e Donne incontra Temptation Island: Klaudia Poznanska e Javier Martinez fanno nascere sospetti Klaudia Poznanska e Javier Martinez potrebbero stupirci nelle prossime settimane. Di sicuro da oggi inizierete a seguirli con più attenzione sui social network! Lei è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne, arrivano sino alla scelta nel trono di Andrea Zelletta […] L'articolo Uomini e Donne, Klaudia Poznanska e Javier Martinez: ...

Teresa Cilia torna a parlare del caos a Uomini e Donne : 'Molti aspetti si chiariranno' : Continuano i rumors in merito a tutto quello che è accaduto nel corso di queste settimane a Uomini e Donne e alcune ore fa una delle protagoniste delle ultime polemiche è tornata a parlare della questione. Teresa Cilia, infatti, ha fatto una diretta su Instagram in cui ha chiarito alcuni aspetti della vicenda. Per tutti coloro i quali se la fossero persa, la ragazza ha deciso di pubblicare altre Instagram Stories nelle quali ha ribadito i ...

Uomini E DONNE/ Noel Formica : dedica d'amore a Stefano Torrese? - Trono Over - : Il Trono Over di UOMINI e DONNE ripartirà da David Scarantino e Cristina Incorvaia? Potrebbero esserci anche Noel e Stefano Torrese

Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche : "Oltre a trovare una persona - mi aspetto un'esperienza di vita a 360 gradi" (video) : Quest'anno, Uomini e Donne punta sulle storie, sui buoni sentimenti, sui valori perduti. La scelta di Giulia Quattrociocche come tronista sembra rispecchiare, a pieno, questo itinerario. Una ragazza semplice, senza alcuna velleità artistica, che si è fatta il 'mazzo' per formarsi come donna. La studentessa è legatissima ai propri affetti familiari ed incarna alla perfezione l'ideale di principessa che ogni principe azzurro vorrebbe portare al ...

Uomini e Donne Over : Noel Formica scrive una dedica a Stefano? : Noel Formica del Trono Over romantica sui social: c’entra Stefano Torrese? Stefano Torrese e Noel Formica, circa un mese fa in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, hanno annunciato di aver deciso di iniziare a frequentarsi non più come semplici amici, scoprendo di avere un feeling davvero molto forte. Ma come starà andando questo loro rapporto? Al momento non è dato saperlo, ma l’ultimo post scritto da Noel di ...

Uomini e donne - Daniele Dal Moro possibile tronista dopo l'addio con Martina Nasoni : Cresce l'attesa per la messa in onda della nuova stagione di Uomini e donne, il popolarissimo dating show dei sentimenti di Canale 5, che rivedremo in onda a partire da lunedì 9 settembre. In queste ore, tra i fan della trasmissione, cresce l'attesa circa i nomi dei nuovi tronisti che vedremo mettersi in gioco quest'anno sull'ambito trono rosso del programma. Tanti i nomi che sono circolati, tra cui quello di Daniele Dal Moro, noto al grande ...

Spoiler Uomini e donne - la De Filippi gioca d'anticipo : si parte il 9 settembre : Cresce l'attesa da parte del pubblico di Uomini e donne per il ritorno in onda della trasmissione sentimentale ideata e condotta da Maria De Filippi. Dopo la clamorosa polemica che ha travolto quest'estate parte della redazione del programma capitanata da Raffaella Mennoia, ecco che si pensa già alla prossima edizione e in queste ore sono stati presentati sul web i primi nuovi tronisti. Ma soprattutto è stata svelata la data d'inizio della ...

Uomini e Donne - il caso della chat tra Francesco Chiofalo e la nuova tronista Giulia Quattrociocche : Per Francesco Chiofalo le polemiche non hanno fine. L'ex protagonista di Temptation Island tornato a far parlare per le sue parole contro Er Faina (lo ha chiamato "pagliaccio", ndr) che a breve affronterà il viaggio nei sentimenti con la sua fidanzata Sharon Macri è di nuovo al centro di un caso scoppiato proprio nelle ultime ore, subito dopo l'annuncio della nuova tronista di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche.Cosa hanno in comune i due? ...

Uomini e Donne : la segnalazione shock sulla nuova tronista Giulia e Francesco Chiofalo : L'ex tentatore smentisce il gossip sui social: "Una cosa fatta da uno che mi odia e che mi conosce pure".

Uomini e Donne - trono classico : SARA TOZZI è la seconda tronista [anticipazioni] : I canali social di Uomini e Donne continuano a fornire in anteprima i nomi dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi: dopo la presentazione di Giulia Quattrociocche, il popolo del web ha così appreso che anche la ventiduenne SARA TOZZI sarà sull’ambita poltrona rossa in cerca dell’amore della sua vita. Uomini e Donne, ecco chi è SARA TOZZI SARA ha 22 anni ed è originaria di Modena. Barista di professione, la ...

Uomini e donne/ David Scarantino e la frecciatina a Cristina Incorvaia - Trono Over - : Uomini e donne, anticipazioni e news Trono Over: David Scarantino e Cristina Incorvaia pronti a tornare in tv? Intanto sui social...