Una Vita Anticipazioni 29 agosto 2019 | Blanca dice addio a Ursula ma

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 2-7 settembre 2019 : Samuel Rapisce Moises! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 2 settembre a sabato 7 settembre 2019: Moises rapito da Samuel e portato in ospedale. Arturo operato… Anticipazioni Una Vita: Samuel scappa con Moises e stringe un accordo con il dottor Guillen. Diego e Blanca smascherano il giovane Alday per poi scoprire che il loro bambino sta realmente male! Arturo diventa cieco, mentre El Peña esce dal carcere grazie a Felipe! Lolita fa un ...

Anticipazioni Una Vita : Samuel porterà via Moises : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali della soap opera iberica "Una Vita", scritta e ideata da Aurora Guerra. Le trame si riferiscono alle puntate che saranno trasmesse dal 2 al 7 settembre, tutti i pomeriggi su Canale 5 e il sabato sera in prima serata su Rete 4. Al centro di tutte le vicende della soap, questa settimana, avremo la scarcerazione di Peña, l'operazione agli occhi di Arturo e il rapimento di Moises da parte di Samuel. Arturo ...

Una Vita - trame dal 2 al 7 settembre : Arturo resta cieco - Peña esce di prigione : Una vita, la soap spagnola scritta e diretta da Aurora Guerra sta per dare l'addio a Blanca e Diego, ma prima che ciò accada, i due dovranno affrontare altri problemi. Le trame dal 2 al 7 settembre, rivelano che Samuel farà ammalare il piccolo Moises per non permettere ai due di lasciare Acacias ed essere felici insieme. Intanto, Arturo si sottoporrà all'intervento, ma qualcosa andrà storto e non riuscirà a guarire. Riera scoprirà la verità ...

Una Vita puntate 2-6 settembre : si scopre che Samuel è il colpevole dell'incidente : Le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita rivelano che in paese tutti incominceranno a sospettare di Samuel. Riera proverà in tutti i modi a chiedere un incontro a Blanca e Diego per potergli parlare urgentemente dell'uomo misterioso. Nel frattempo, però, i due ragazzi riceveranno una lettera che insinuerà loro ancora più dubbi in merito alla sincerità di Samuel. Il Colonnello Valverde, inoltre, si sottoporrà all'intervento per ...

Una Vita - anticipazioni puntata di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto 2019 : anticipazioni puntata 801 di Una VITA di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto 2019: Ursula tenta di convincere suo padre dell’inaffidabilità di Samuel, ma Ivan non la lascia neanche parlare e le fa capire chiaramente che si vergogna di averla messa al mondo. Blanca arriva a provare pena per sua madre… Blanca decide di presentarsi a casa di Ursula con il piccolo Moises, per permettere alla madre di salutare il bambino prima che ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : un traditore in casa Valverde : Presto faremo la conoscenza di Javier, un giovane assunto a casa Valverde per aiutare Arturo. Ma il ragazzo non è chi dice di essere...

