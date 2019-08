Una crisi così poco british

Verso il governo M5s-Pd : centrodestra sull'orlo di Una crisi di nervi : La Lega che si ritrova impotente nonostante il 30 per cento nei sondaggi, Fratelli d'Italia che vuole la mobilitazione di...

Crisi rifiuti - solo proteste e nessUna soluzione : «Sarà emergenza» : A ventiquattro ore dalla conferenza di servizio che dovrebbe disegnare il piano per superare le difficoltà legate al blocco del termovalorizzatore di Acerra, è guerra di tutti contro...

Crisi Governo - l’on. Giorgia Meloni (FdI) : Una raccolta firme per tornare al voto ed impedire un governo M5s-Pd : La Crisi di governo dai risvolti imprevedibili come non mai a differenza delle Crisi precedenti. Come si evince dalle dichiarazioni

Crisi di governo - me li vedo tutti a Una riunione di condominio. Chissà cosa salverebbero dal palazzo in fiamme : Mi sta simpatico Giuseppe Conte. M’è sempre sembrato uno cascato dal letto. Tipo quei figli che devono andare a scuola, ma ti chiedono di dormire altri cinque minuti, poi scivolano fuori dalle lenzuola e si rialzano sul pavimento per barcollare fino al gabinetto. Pure Zingaretti mi sta simpatico. Chissà come se lo passano il capodanno in famiglia. Lui e il fratello senza la zeppola. Chissà se lo prendevano in giro a scuola. Chissà se facevano il ...

Crisi di governo - Boccia : “Se si vuole Una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” : “Se si vuole svolta si trova soluzione sui nomi. M5s deve aver fiducia in Zingaretti”. Così Francesco Boccia, intervenuto al termine della riunione al Nazareno in cui il Partito democratico ha lavorato a sei tavoli di programma prima del dialogo con il Movimento 5 Stelle L'articolo Crisi di governo, Boccia: “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” proviene da Il Fatto ...

Sergio Mattarella si è convinto : la crisi di governo è arriva a Una svolta decisiva. Asse Pd-M5s vicinissima : Sergio Mattarella si è quasi convinto: l'Asse M5s-Pd sta per nascere. Il nodo resta comunque quello del premier. Con i grillini che insistono su Conte e con i democratici che invece lo escludono e pretendono "discontinuità" altrimenti si avrebbe "un rimpastone". E così l'unica alternativa sarebbe un

Crisi di governo - Morassut (Pd) : “Conte 2? Serve Una svolta - non un semplice pit stop” : Il Pd dice no al Conte bis “perché per fare un nuovo governo Serve una svolta, nel programma e nei nomi, e non un semplice pit stop“. Lo ha detto Roberto Morassut, componente della segreteria del Pd, giungendo nella sede del partito, dove oggi si riuniscono i sei tavoli per definire il programma L'articolo Crisi di governo, Morassut (Pd): “Conte 2? Serve una svolta, non un semplice pit stop” proviene da Il Fatto ...

Crisi - Zingaretti : “Abbiamo chiesto un governo in discontinuità con il precedente - nulla di personale. Serve Una nuova fase politica” : “Mi auguro non esista l’ipotesi del doppio forno“. Lo ha ribadito il segretario Pd Nicola Zingaretti daAmatrice per il terzo anniversario del terremoto: “Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dar vita a un governo di svolta, per il lavoro, per la crescita, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo ...

Crisi di governo - Beppe Grillo : “Conte è un Elevato - Una disgrazia scambiarlo come Una figurina” : Il post- endorsement di Beppe Grillo per il presidente del Consiglio uscente: "Se dimostreremo la capacità di perdonare le sue virtù sarà un passo in avanti per il paese, qualsiasi cosa che preveda di scambiare lui, come facesse parte di un mazzo di figurine del circo mediatico-politico, sarebbe una disgrazia.Continua a leggere

Matteo Salvini - Francesco Specchia : "Ha aperto la crisi sotto consiglio di qualcuno. Ha fatto Una cretinata" : "Bisogna anche comprenderlo Salvini. È vero che ha riscontrato diversi no quando era al governo con i Cinque Stelle, però questo non giustifica la presa di posizione abbastanza strana, illogica e grottesca. È talmente stupida la sua presa di posizione che credo qualcuno gli abbia detto che in caso d

Crisi di governo : PD e M5S al lavoro per costituire Una nuova maggioranza : Al termine delle infuocate polemiche scatenatesi durante la settimana ferragostana, sembra che qualcosa stia cominciando a muoversi nei palazzi della politica. Il riverbero dello "show" dell'attuale Crisi di governo ha espanso la propria eco anche nella vita quotidiana degli elettori. Da qualche giorno, infatti, i cittadini discutono e si confrontano su un'eventuale nuova maggioranza giallo-rossa dopo quella giallo-verde, oppure di un ipotetico ...