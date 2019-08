Una bimba e un vigile | la foto fa il giro del web | quello che si nasconde dietro è

Elisabetta Canalis - make up dalla figlia Skyler : ma durante il video alla bimba esce Una parola di troppo : Elisabetta Canalis pubblica l'ennesimo divertente video con la figlia Skyler. Qualche settimana fa aveva mostrato le capacità di make up artist della bimba di 4 anni circa, nell'ultimo...

Si droga - sale in auto e investe Una bimba di 8 anni in vacanza con la famiglia : Strafatto di cocaina era fuggito a bordo dell'auto priva di assicurazione e revisione, senza prestare soccorsi. L'uomo - un...

Una bimba i 11 anni è finita in ospedale per un anello incastrato al dito : Una bambina di 11 anni è finita ieri alle 21 all'ospedale Grassi di Ostia per un anello che, incastrato nel dito anulare, le aveva bloccato la circolazione. Il dito sulla mano sinistra era molto gonfio e i medici del Pronto Soccorso hanno dovuto sollecitare l'intervento dei vigili del fuoco che hanno poi rimosso l'anello dell'11enne.

Hashish e cocaina ad Una bimba di 9 mesi. “L’ha assunta mentre allattava al seno della mamma” : I genitori di Poggio a Caiano, provincia di Prato, entrambi tossicodipendenti, hanno portato la figlioletta in ospedale raccontando che aveva messo in bocca un pezzetto di droga in un giardino di Quarrata, ma la Procura non crede a questa versione.

Dalla Polonia a Napoli su un aereo dell'Aeronautica : missione salvavita per Una bimba di sei anni : A bordo dell'aereo militare un'equipe tutta al femminile dell'ospedale pediatrico Santobono, che ha assistito la bambina...

Pensa di dare da mangiare alla figlia di 3 anni caramelle a forma di palline - la piccola ne mangia più di 200 - la madre scopre cosa realmente sono capisce che la bimba sta per fare Una fine orribile : Un uomo aveva comprato dal supermercato una busta contenente più di 200 palline colorate credendo che fossero caramelle di zucchero. Appena tornato a casa l’uomo le aveva date da mangiare alla figlia di 3 anni che le aveva divorate in pochi minuti. La madre aveva subito Pensato che in quelle caramelle c’era qualcosa di strano. Ne aveva mangiate una e si era accorta subito che quelle non erano caramelle, perché non erano per niente ...

Bimba di 3 anni uccisa da un santone - infilzata da 7 aghi - era stata utilizzata con Una bambola per un rito voodoo : Una storia incredibile che arriva dall’India. Una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata seviziata da un santone locale che la utilizzava come una bambola voodoo. I genitori sembra che non erano a conoscenza del rito al quale era sottoposta la figlia. La terribile notizia arriva dalla periferia di Calcutta ed è stata riportata dal Daily Mail. La bambina di chiamava Tot. La madre aveva visto che la piccola non stava bene e ha ...

"Mi hanno strappato la bimba dopo Una caduta dall'ovetto" : Costanza Tosi “Quando io e mia moglie abbiamo scoperto il caso di Bibbiano ci siamo rivisti. E secondo me lo scopo era lo stesso: portarci via la piccola” A soli 40 giorni dalla sua nascita, una bambina è stata allontanata dai propri genitori e affidata ai servizi sociali. Secondo l’ospedale e gli assistenti sociali la piccola sarebbe stata maltrattata, picchiata e drogata. In realtà, sarebbe solamente caduta dall’ovetto. Quella di ...

Stresa - sorpreso in auto con Una bimba di 11 anni : arrestati 43enne e la madre della piccola : Si tratta di un sospetto caso di induzione alla prostituzione minorile. Un uomo e una donna sono stati arrestati a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) per un sospetto caso di induzione alla prostituzione di una bambina. Nella notte fra il 4 e il 5 agosto una pattuglia dell'Arma ha fermato un'auto che procedeva lentamente sulla statale 33 del Sempione: a bordo c'era la bambina insieme al 43enne. La donna arrestata è la madre della bambina.\\Dopo aver ...

Si masturba davanti a Una bimba : arrestato 55enne : Un uomo italiano di 55 anni è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico a Rivoltella, nel bresciano. La bimba, alla vista della scena, è scappata in lacrime. E’ stato arrestato venerdì sera a Desenzano del Garda un italiano di 55 anni. L’uomo si sarebbe abbassato i pantaloni e toccato i davanti a una bimba di 10 anni. La piccola si è messa a urlare attirando l’attenzione dei genitori e di altri adulti. L’uomo, spaventato ...

Fermato in auto con Una bimba : il gesto choc del pedofilo : Insospettiti dall'andatura irregolare di un'autovettura in strada, i carabinieri hanno Fermato il veicolo, trovando un uomo che si stava masturbando: vicino a lui una bambina di circa 10 anni. Arrestato il 44enne, risultato avere già precedenti proprio per pedofilia: indagata anche la madre della piccola.\\ Orrore a Stresa, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove una pattuglia di carabinieri in servizio ha Fermato un pedofilo ...

Casalecchio - muore mentre fa il bagno nel fiume Reno : a dare l’allarme Una bimba di 10 anni : Tragedia a Casalecchio di Reno. Un uomo di 33 anni è annegato nel fiume davanti alla compagna e alla figlia di lei di dieci anni. A dare l’allarme è stata proprio la bambina che ha visto andare sott’acqua il compagno della madre e non lo ha visto più riemergere. Sono intervenuti i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Paura a Vecchiano - bimba di 4 anni passeggia sulla spiaggia e viene punta da Una siringa : Paura sulla spiaggia di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove una bimba di 4 anni è stata punta dall'ago di una siringa nascosto nella sabbia mentre camminava con la mamma sulla spiaggia. Trasferita al pronto soccorso, è stata trattenuta nel reparto di malattie infettive per gli accertamenti del caso. Il sindaco Massimiliano Angori: "Più controlli sul litorale anche nelle ore notturne".\\Stava passeggiando con la mamma sulla spiaggia quando è ...

Treviso - team chirurgia ridona il sorriso e la masticazione ad Una bimba di 3 anni : All'Ospedale Veneto Cà Foncello di Treviso è stato attuato un delicato intervento nell'Unità Operativa di chirurgia maxillo-facciale sotto la direzione del Dr. Luca Guarda Nardini. L'Ufficio Stampa ULSS 2 della Marca trevigiana ha infatti comunicato oggi che una bambina di soli tre anni aveva una limitata apertura della bocca di soli due millimetri, a causa della sindrome di Alagille che le impediva di svolgere tutte quelle funzioni tipiche dei ...