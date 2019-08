Fonte : agi

(Di mercoledì 28 agosto 2019) La Polizia didi Caserta ha arreun pericoloso latitante rumeno ricercato in campo internazionale da oltre un anno e mezzo. Il quarantaduenne pregiudicato per reati contro il patrimonio era ricercato per un mandato di arresto europeo per una condanna riportata nel Paese di origine a 9 anni di reclusione. Nel 2010, in un bar nella città di Bicaz (), aveva attirato con una scusa una ragazza minorenne nel bagno del locale pubblico. Si trattava di una trappola perché l', con un complice, aveva poi costretto la giovane a subire una violenza sessuale. L'episodio di cronaca aveva suscitato molto scalpore ine l'erasubito arree sottoposto a processo. Nel dicembre del 2017, però, la sua condanna è arrivata quando oramai erascarcerato e si era dato alla fuga dalla. Le ricerche per la cattura dell'quindi sono ...

ilpost : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accusato la Russia di aver violato i diritti fondamentali di Sergei Magni… - egidioCA : RT @Agenzia_Italia: Un uomo accusato di stupro in #Romania è stato arrestato in Italia - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Italia: Un uomo accusato di stupro in #Romania è stato arrestato in Italia -