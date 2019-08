Un posto al sole regolarmente in onda stasera | ma salta il 29 e…

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Piccola comunicazione di servizio, per aggiornarvi su una questione di palinsesto che riguarda Unale a proposito della quale stiamo ricevendo nelle ultime ore molte richieste di informazioni. Come probabilmente avrete notato, ieri sera durante la messa indella soap è passato un “sottopancia” indicante che(28 agosto) Upas non sarebbe andato ine che sarebbe stato recuperato venerdì 30 con una doppia puntata. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Sin da subito il sottopancia in questione è sembrato errato sia a noi e sia a molti nostri lettori, in quanto dai palinsesti precedentemente diffusi risultava chiaramente che le vicende di Palazzo Palladini si sarebbero fermate giovedì 29 agosto (per via di un evento sportivo) e non il 28. Anche nella giornata di oggi, dai siti Rai e in particolare da ...

