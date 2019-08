Un esame del sangue per stabilire se si morirà per malattia nei successivi dieci anni | il

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Un team di ricercatori del Max Planck Institute in Germania, specializzato in biologia dell’invecchiamento, ha messo a punto undelin grado di“quanto una persona possa essere vulnerabile ai principali fattori di rischio per la mortalità“, come si legge sul Time e sul The Daily Mirror. Quello elaborato in Germania è uno studio – pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications – ancora in fase sperimentale e si basa su biomarcatori presenti nel nostro, in particolare quattordici di questi biomarcatori, tra cui il sesso della persona, l’immunità, i grassi in circolazione, l’infiammazione o il controllo del glucosio, sarebbero associati ad un aumentato rischio di morte prematura. Come spiegano gli stessi studiosi: “Abbiamo dimostrato che l’accuratezza della previsione della mortalità entro ...

Daniele_Manca : Editoriale | Un esame di serietà (per tutti) Il prossimo governo, se ce ne sarà uno in questa legislatura, deve ri… - etoiIhes : @miperdoinzayn È probabile che sia un corso preparatorio al c1, da noi lo fanno l'anno prima dell'esame del c2 (con il c1+ ovviamente) - papel61 : RT @lenuccia82: Un esame di papà non era come speravamo e istantanemante della crisi, del lavoro, della casa, della gente non me ne frega p… -