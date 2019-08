Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 18 | 10

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 28 agosto in studio Giuliano Ferrigno politica nel primo piano la direzione del PD affido a Zingaretti un mandato pieno per verificare le condizioni di un governo di legislatura con il preside incaricato via libera con il solo no di Righetti una decisione che da grande forza il segretario secondo Gentiloni mentre Orlando conferma la richiesta di un vicepremier unico per una personalità dei dem Tuning per il governo anche il nodo del voto decisivo degli iscritti alla piattaforma Rousseau il Quirinale In ogni caso deciderà solo in base alle dichiarazioni dei gruppi parlamentari che sono consultati anche oggi dal Presidente della Repubblica dopo il gruppo per le autonomie del Senato Leo e Fratelli d’Italia in questo pomeriggio saliranno al Colle PV farti Italia Lega e Movimento 5 Stelle Salvini anticipa in diretta ...

SkyTG24 : #UltimOra #CrisidiGoverno, sospeso l'incontro previsto per le 11.00 tra #M5S e #PD #Canale50 - SkyTG24 : #Trump su Twitter: spero che 'Giuseppi' #Conte rimanga primo ministro. Tutti gli aggiornamenti nel nostro live ?? - SkyTG24 : #UltimOra Fonti #PD: accordo a rischio per richieste e ambizioni di #DiMaio. Fonti M5S: Di Maio non ha mai chiesto… -