Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 17 | 10

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrino brexit in apertura il governo britannico chiederà alla regina di sospendere le camere pochi giorni dopo il rientro dei parlamentari della pausa estiva è solo qualche settimana prima della scadenza della brexit e il 31 ottobre secondo la BBC è la prima ministro johnson. a far tenere il discorso della regina il 14 ottobre per presentare i futuri piani del governo i miei lo speaker della Camera dei comuni se verrà confermata la notizia sulla sospensione del Parlamento si tratta di un oltraggio costituzionale vola in poche ore verso le 30 mila firme una petizione sul sito del parlamento che chiede di non sospendere il lavoro belle camere torniamo in Italia è una forte esplosione avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli con ricaduta di sabbia cenere altro materiale ...

SkyTG24 : #UltimOra #CrisidiGoverno, sospeso l'incontro previsto per le 11.00 tra #M5S e #PD #Canale50 - SkyTG24 : #Trump su Twitter: spero che 'Giuseppi' #Conte rimanga primo ministro. Tutti gli aggiornamenti nel nostro live ?? - SkyTG24 : #UltimOra Fonti #PD: accordo a rischio per richieste e ambizioni di #DiMaio. Fonti M5S: Di Maio non ha mai chiesto… -