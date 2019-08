Ufficiale | la nuova tronista di U&D sarà l' ex tentatrice Sara Tozzi

Inter - Ufficiale la numerazione per la stagione 2019/2020 : svelata la nuova maglia di Mauro Icardi : Dopo l’assegnazione del numero 9 a Romelu Lukaku, l’attaccante argentino ha deciso di prendere la 7 in attesa di definire il proprio futuro Lunedì inizierà ufficialmente la stagione dell’Inter, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per sfidare il Lecce nella prima giornata della nuova Serie A. In attesa di affrontare i salentini, la società del presidente Zhang Jr ha ufficializzato la nuova numerazione, in cui ...

Birra Metzger Torino è la nuova birra Ufficiale del Torino Fc [FOTO] : birra Metzger Torino e Torino FC sono lieti di annunciare il nuovo accordo di partnership che legherà due dei marchi più storici della città per le prossime due stagioni sportive 2019/20 e 2020/21. Come “Official Beer “, birra Metzger acquisisce la distribuzione esclusiva dei propri prodotti all’interno degli stadi del Torino FC, potendo associare il marchio Torino FC per consolidare la propria immagine sul mercato della ...

Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro arriveranno in una nuova colorazione - lo rivela immagine Ufficiale : Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro si rifaranno il look grazie aa una nuova colorazione svelata da un'immagine ufficiale sul social network cinese Weibo. L'articolo Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro arriveranno in una nuova colorazione, lo rivela immagine ufficiale proviene da TuttoAndroid.