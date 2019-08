UeD | Alessandro D’Amico e Ricardo di nuovo insieme | “Amori falsi” | lui s’infuria

Trono Over Noel si svela : cene con Stefano - Alessandro - retroscena UeD : Trono Over, Noel Formica si svela. L’intervista e tutte le sue verità: le cene con Stefano Torrese, la fine della storia con Alessandro e i retroscena di quel che accade a Uomini e Donne a telecamere spente Noel Formica a ruota libera. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista a […] L'articolo Trono Over Noel si svela: cene con Stefano, Alessandro, retroscena UeD proviene da Gossip e Tv.