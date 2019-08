Tredici 3 | perché la serie tv è cambiata notevolmente

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Niccolò Sandroni La nuova stagione dirompe con il passato, affronta la redenzione e capisce come evitare che il peggio accada di nuovo La terza stagione disegna una svolta per latv teen drama di Netflix che ha scosso il pubblico affrontando il tema del bullismo tra i più giovani. La prima stagione è stata accolta con grande interesse: per la prima volta veniva affrontato l’argomento spinoso del suicidio e del bullismo in modo centrale e profondo. Con le cassette registrate da Hannah Baker, in cui spiegava il percorso che l’ha portata alla decisione di togliersi la vita,è stata al centro di numerose critiche, ma anche di elogi per il coraggio dimostrato, cercando così di scuotere chi si trovava in quelle situazioni. Pregi che nella seconda stagione sono stati completamente azzerati. Nel secondo capitolo veniva sviscerato ancora di più ...

Domenic89215160 : Tredici arresti nell'ultima settimana. La Circoscrizione: 'Ma dopo due giorni sono già tutti liberi'. Perché sulle… - gallapeach : RT @mrsxsprouse: Lo dico? Lo dico Non sono PER NIENTE d’accordo con il finale. Mi chiedo, perché la persona che ha ucciso Bryce merita una… - ChiaraLTurunen : RT @mrsxsprouse: Lo dico? Lo dico Non sono PER NIENTE d’accordo con il finale. Mi chiedo, perché la persona che ha ucciso Bryce merita una… -