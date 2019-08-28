Traffico Roma del 28-08-2019 ore 16 | 30

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Traffico Roma del 28-08-2019 ore 13:30 Roma Daily News
SU VIA DELLA PISANA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO, SEGNALIAMO CODE DAL RACCORDO ANULARE VERSO VIA DI ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE SU TUTTE LE CONSOLARI DELLLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, E IN TANGENZIALE EST QUALCHE DISAGIO IN CITTÀ, AL GIANICOLENSE, RALLENTAMENTI IN VIALE DEI QUATTRO VENTI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO CORNARO POSSIBILI DISAGI PER UN’ALTRO INCIDENTE LUNGO VIA PRENESTINA NEI PRESSI DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI LAVORI IN CORSO SU VIA DI TOR DI ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 14 : 30 : SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO IL Traffico NELLE DUE DIREZIONI. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA. CI TROVIAMO FUORI IL RACCORDO, TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA. SI TRATTA DI Traffico INTENSO. IN ZONA CASAL BERNOCCHI, VICINO VIA ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 13 : 30 : SU VIA DELLA PISANA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO, SEGNALIAMO CODE DAL RACCORDO ANULARE VERSO VIA DI BRAVA E DA VIA DEL PONTE PISANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE LAVORI IN CORSO ANCHE IN VIA DI TOR DI QUINTO: CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO A PARTIRE DA VIA DEL FORO ITALICO E DA PONTE MILVIO VERSO VIA FLAMINIA AL DELLA VITTORIA Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIALE MAZZINI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO Traffico ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 12 : 30 : Traffico REGOLARE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AD OSTIA ANTICA, INCIDENTE LUNGO VIA DI CASTEL FUSANO, RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA CARLO ANTI. IN CITTÀ, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE LUNGO VIA LAURENTINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA IGNAZIO SILONE. ANCORA UN INCIDENTE E’ AVVNEUTO IN VIA DELLE VIGNE NEI PRESSI DELLA PORTUENSE, IN CORRISPONDENZA DI VIA ADEODATO ROSSI. LAVORI IN CORSO SU VIA DI TOR DI ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 11 : 30 : Traffico REGOLARE LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SU VIA PRENESTINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, INCOLONNAMENTI DOVUTI A LAVORI IN CORSO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. AD OSTIA ANTICA, INCIDENTE LUNGO VIA DI CASTEL FUSANO, RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA CARLO ANTI. IN CITTÀ, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE LUNGO VIA LAURENTINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA IGNAZIO SILONE. LAVORI IN CORSO SU VIA DI TOR DI QUINTO, IN PROSSIMITÀ DI CORSO ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 10 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA. SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA FLAMINIA E LA CASSIA BIS. IN CITTA’ PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VALTER TOBAGI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’USIGNOLO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METROPOLITANA A RICORDIAMO CHE LA STAZIONE BARBERINI RESTA CHIUSA. I TRNI TRANSITERANNO SENZA ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 10 : 00 : ANCORA UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO, ORA CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E APPIA. IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI . PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 09 : 30 : ANCORA UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO, ORA CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E APPIA. IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI . PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 09 : 00 : RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO, ORA CODE PER Traffico DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVAIMO I PRIMI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E APPIA. IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI . PER ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 08 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO, ORA CODE PER Traffico DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVAIMO I PRIMI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E APPIA. IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI . PER ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 08 : 00 : IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE AVVENTUO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO CON CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER IL RESTO LA VIABILITA’ AUTOSTRALE E’ SCORREVOLE.. NESSUN IMPEDIMENTO SULLA CAPITALE. PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 1 DI SETTEMBRE, PER LAVORI, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA LINEA FL4 Roma ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO. TERMINERANNO DOMENICA 1 SETTEMBRE I LAVORI SULLA ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 07 : 30 : IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE AVVENTUO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO CON CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER IL RESTO LA VIABILITA’ AUTOSTRALE E’ SCORREVOLE.. NESSUN IMPEDIMENTO SULLA CAPITALE. PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 1 DI SETTEMBRE, PER LAVORI, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA LINEA FL4 Roma ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO. TERMINERANNO DOMENICA 1 SETTEMBRE I LAVORI SULLA ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 20 : 00 : VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO. ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT. IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. PER Traffico CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 19 : 30 : VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO. ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT. IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. PER Traffico CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 19 : 00 : VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO. ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT. IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. PER Traffico CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, ...