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Traffico Roma del 28-08-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 28-08-2019 ore 08 | 30 RISOLTO  L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO, ORA CODE PER Traffico   DA FIORENTINI ...

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Traffico Roma del 28-08-2019 ore 08:30 (Di mercoledì 28 agosto 2019) RISOLTO  L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO, ORA CODE PER Traffico   DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVAIMO I  PRIMI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E APPIA. IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI . PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METROPOLITANA A RICORDIAMO CHE LA STAZIONE BARBERINI RESTA CHIUSA. I TRNI TRANSITERANNO SENZA FERMARSI. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE Roma DISPONIBILE PER ANDROID E IOS. ———————– AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA In collaborazione con Luce ...
Fonte : romadailynews

twitteraureliobetnabei : RT @marco_gervasoni: Ora i pidioti saranno costretti a dichiarare che Roma è amministrata in modo perfetto, che le strade sono pavimenti l… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-08-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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