romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-08-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda di 1 km tra Via Fiorentini e Portonaccio per traffico intenso sulla viabilita' ordina... -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 26-08-2019 ore 09:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 09:00 Roma Daily News
RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO QUESTA MATTINA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SU TUTTE LE CONSOLARI STESSA SITUAZIONE SUL ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 20 : 00 : VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO. ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT. IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. PER Traffico CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 19 : 30 : VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO. ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT. IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. PER Traffico CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 19 : 00 : VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO. ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT. IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. PER Traffico CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 18 : 30 : VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO. ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT. IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. PER Traffico CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 18 : 00 : Traffico nel complesso scorrevole sulle strade della capitale, possibili disagi in via arrigo benedetti per un incendio in prossimità di via galla placida . fino MERCOLEDì, DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI chiusura notturna DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE sino A VENERDì, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO D’ITALIA PER LAVORI DI ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 17 : 30 : Traffico nel complesso scorrevole sulle strade della capitale, possibili disagi in via arrigo benedetti per un incendio in prossimità di via galla placida . fino MERCOLEDì, DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI chiusura notturna DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE sino A VENERDì, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO D’ITALIA PER LAVORI DI ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 17 : 00 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI un incendio; INCENDIO AVVENUTO VICINO AL TRATTO URBANO NEI PRESSI DI VIA GALLA PLACIDIA. LE RIPERCUSSIONI RIGUARDANO LA CORSIA VERSO LA TANGENZIALE: SI PROCEDE IN CODA DA VIA FIORENTINI ALL’USCITA DI PORTONACCIO. IN ZONA LA RUSTICA INCIDENTE IN VIA NAIDE. POSSIBILI DISAGI. INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ALTEZZA VIALE DEI RomaNISTI; TRATTO DI TOGLIATTI TRA LA CASILINA E LA ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 16 : 30 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI un incendio; INCENDIO AVVENUTO VICINO AL TRATTO URBANO NEI PRESSI DI VIA GALLA PLACIDIA. LE RIPERCUSSIONI RIGUARDANO LA CORSIA VERSO LA TANGENZIALE: SI PROCEDE IN CODA DA VIA FIORENTINI ALL’USCITA DI PORTONACCIO. IN ZONA LA RUSTICA INCIDENTE IN VIA NAIDE. POSSIBILI DISAGI. INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ALTEZZA VIALE DEI RomaNISTI; TRATTO DI TOGLIATTI TRA LA CASILINA E LA ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 15 : 30 : VICINO SAN PIETRO RIAPERTO IL SOTTOVIA LATERALE CHE DA PIAZZA DELLA ROVERE PORTA IN VIA GREGORIO VII, CHIUSO IN PRECEDENZA PER ALLAGAMENTI; SI TRATTA DEL TUNNEL TRA LA GALLERIA PASA E LA RAMPA VERSO IL GIANICOLO. PERCORRIBILE ANCHE IL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE TRA CASTEL SANT’ANGELO E TRASTEVERE. MENTRE TRA PONTE MILVIO E LA TANGENZIALE PROSEGUONO I DISAGI PER CHI TRANSITA IN VIALE DI TOR DI QUINTO. LAVORI TRA CORSO FRANCIA E LA TANGENZIALE, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 14 : 30 : VICINO SAN PIETRO RIAPERTO IL SOTTOVIA LATERALE CHE DA PIAZZA DELLA ROVERE PORTA IN VIA GREGORIO VII, CHIUSO IN PRECEDENZA PER ALLAGAMENTI; SI TRATTA DEL TUNNEL TRA LA GALLERIA PASA E LA RAMPA VERSO IL GIANICOLO. PERCORRIBILE ANCHE IL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE TRA CASTEL SANT’ANGELO E TRASTEVERE. MENTRE TRA PONTE MILVIO E LA TANGENZIALE PROSEGUONO I DISAGI PER CHI TRANSITA IN VIALE DI TOR DI QUINTO. LAVORI TRA CORSO FRANCIA E LA TANGENZIALE, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 13 : 30 : DISAGI PER LAVORI IN VIALE DI TOR DI QUINTO. LAVORI TRA CORSO FRANCIA E LA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI, QUINDI SIA PROVENENDO DA PONTE MILVIO SIA DALLA TANGENZIALE. VICINO SAN PIETRO LAVORI IN CORSO AL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE, CHIUSO AL MOMENTO AL Traffico. CHI PROVIENE DA CASTEL SANT’ANGELO E DA PIAZZA ADRIANA è DEVIATO SULLA RAMPA LATERALE, VERSO IL SANTO SPIRITO, IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA ROVERE E DEL ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 12 : 30 : SU VIALE DI TOR DI QUINTO SI VIAGGIA A SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI: CODE DA PONTE MILVIO VERSO LA FLAMINIA E DA VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE STADIO OLIMPICO SULLA VIA SALRIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE IN ZONA SAN PIETRO CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA D’ACCESSO AL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE DA PIAZZA DELLA ROVERE IN DIREZIONE DI VIA ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 11 : 30 : IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI COSTRUZIONE SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO fra CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. AL GIANICOLENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN Via Vitellia Altezza Via di Donna Olimpia. IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEL VATICANO, DA SEGNALARE LA CHIUSURA, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE REGOLARE E SCORREVOLE sul gra, LUNGO L’INTERO ANELLO NELLE DUE DIREZIONI. MENTRE sul percorso urbano della a24 Roma-l’aquila-TERAMO RALLENTAMENTI E CODE Da portonaccio ALla tang.est in quest’ultima direzione. IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEL VATICANO, DA SEGNALARE LA CHIUSURA, PER LAVORI, DELLa Rampa D’Accesso al Sottovia DEL LUNGOTEVERE DA PIAZZA DELLA ROVERE in direzione DI Via Gregorio Vii. A TOR DI QUINTO, PER lavori, SI ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 10 : 00 : sul gra, IN CARREGGIATA INTERNA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA, E A SEGUIRE DALLA PONTINA A PARCO DE MEDICI. SULLA Tangenziale Est Traffico rallentato fra Uscita DELLA Via Tiburtina e LA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 in direzione San Giovanni. PROPRIO sul percorso urbano della a24 Roma-l’aquila RALLENTAMENTI tra portonaccio e la tang.est in quest’ultima direzione. IN CENTRO SI RALLENTA PER ...