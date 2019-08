Toyota e Suzuki - Rafforzata lalleanza con uno scambio di azioni

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Lacontinua ad ampliare la rete delle sue collaborindustriali. La Casa nipponica ha siglato un accordo per unodicon lavolto a rafforzare lattuale cooperazione industriale ed estenderla a nuove aree tecnologiche. Dallelettrico alla guida autonoma. Lintesa, subordinata al via libera delle autorità competenti nei vari mercati presidiati dalle due società, è il frutto di colloqui iniziati nellottobre 2016 e sanciti da una lettera dintenti firmata lo scorso marzo con il fine di valutare lo sviluppo e la produzione congiunti di nuovi modelli nel campo della mobilità elettrica e nel segmento dei veicoli compatti. Ora le due società, alla luce delle sfide in atto nel settore automobilistico globale, hanno in programma di stabilire e promuovere una partnership a lungo termine per una collaborazione in nuove aree tecnologiche, ...

