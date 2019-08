Toyota e Suzuki | partnership e scambio di azioni Obiettivi elettrificazione e guida

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Una sinergia che si fa sempre più stretta, quella dei due colossi del mercato automotive giapponese,: l’una, vanta una expertise quasi antesignana per quanto riguarda la mobilità elettrificata, ibrida ed elettrica, oramai più che consolidata; l’altra, mette sul piatto tutte le proprie conoscenze tecnologiche al servizio del segmento delle compatte. La, studiata congiuntamente dai due costruttori già dal 2016 e poi dichiarata ufficiale nel marzo di quest’anno, sarà rafforzata da unodi capitale azionario che vedrà l’azienda fondata da Kiichiro Toyoda acquisire 24 miladi, che in yen si traducono in 96 miliardi (ovvero il 5% del capitale). Quest’ultima, invece, acquisirà dal partnerper 48 miliardi di yen e ha già fatto sapere – secondo quanto riportato da Automotive News – che poco meno della metà di ...

