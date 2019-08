Tosca D' Aquino | la voce fuori campo di Miss Italia 2019 Anteprima Blogo

Fonte : blogo

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L'appuntamento è come noto per venerdì 6 settembre in prima serata su Rai1 con la serata finale di. In diretta dal Palasport di Jesolo Alessandro Greco presenterà le 80 ragazze rimaste inche si contenderanno il titolo di più bella d'. Non solo, come noto, nella medesima cornice si festeggeranno gli 80 anni di questo concorso.Giorno per giorno, selezione per selezione, ci si sta avvicinando a quella data fra febbrili contrattazioni che coinvolgono i personaggi del mondo dello spettacolo che faranno parte della trasione del 6 di settembre diffusa da Rai1. Da queste colonne vi abbiamo dato conto delle varie trattative che sono partite e che hanno visto coinvolti molti artisti chiamati a far parte di questo evento televisivo.D', ladi) pubblicato su TVBlog.it 28 ...

