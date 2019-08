Torino – ‘Caso Nkoulou’ | Mazzarri duro | “non vado a chiedergli l’elemosina”

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Waltersul ‘caso Nkoulou’: le parole del tecnico deldopo la mancata convocazione per la sfida di ritorno contro il Wolverhampton Walterci va giù pensate: il tecnico delè tornato a parlare di Nkoulou, dopo la non convocazione del difensore camerunese per la sfida di Europa League di ritorno contro il Wolverhampton. “Nonda Nkoulou al’elemosina. Quando un giocatore dice che non c’era con la testa, addirittura dopo la partita, per un allenatore non è una bella cosa. Un allenatore non può che prendere atto che un giocatore è come se non ci fosse stato. Ho anche insistito, cercando di convincerlo con il Sassuolo, e anche lì ha detto non ci sarebbe stato con la testa. Io ho un gruppo e chi sta in panchina non vede l’ora di giocare, secondo voi un allenatore manda in campo uno che non vuole ...

c_appendino : Torino primo tra i comuni italiani di grandi dimensioni per il recupero dell'evasione fiscale nel 2018. Sono davver… - MatteoPedrosi : Come raccontato poco fa in esclusiva su @Teleradiostereo, confermato forte interesse #Roma per #Nkoulou, ma ancora… - GoalItalia : Mazzarri sul caso N'Koulou: 'Cosa devo fare, chiedergli l'elemosina?' ???? -