Tiro a segno | Coppa del Mondo Rio 2019 | nella carabina tre posizioni superano le prime

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Si è conclusa la prima giornata anche per eliminatorie dellatremaschile da 50 metri della tappa dideldiiniziata oggi a Rio de Janeiro: il gruppo di pretendenti alla finalissima è stato scremato dagli ottanta iscritti iniziali ai 57 che domani si daranno battaglia per accedere all’ultimo atto e conquistare le due carte olimpiche che saranno in palio. Ottime notizie in casa Italia: i tre azzurri ai nastri di partenza hanno tutti superato il turno e domani in due tenteranno la scalata verso Tokyo 2020 (l’Italia ha già un pass in questa specialità, conquistato da Marco De Nicolo, e dunque può andare a caccia della seconda carta). Nel primo gruppo odierno, vinto dall’elvetico Jan Lochbihler con 1188, nuovo record deldelle qualificazioni (p. prec. 1187, Yang Haoran, Cina), giunge 18° Riccardo Armiraglio con 1170, ...

