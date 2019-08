THE TRUMAN SHOW | LA7 Curiosità sul film con Jim Carrey | oggi | 28 agosto 2019

THE TRUMAN Show - stasera in tv il film che ha predetto l’era del Grande Fratello : The Truman Show è un film allo stesso tempo profetico e anacronistico. Uscì nel 1998, diretto da Peter Weir, tratto da una sceneggiatura passata attraverso ben 16 riscritture di Andrew Niccol, pure regista di interessanti racconti distopici come Gattaca e In Time. Distopico è in un certo senso anche The Truman Show, che ha molte parentele con un romanzo di Philip Dick del 1959, Tempo Fuor Di Sesto, che narra la vicenda di un uomo che vive in un ...