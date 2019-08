The Surge 2 mostra il suo brutale combattimento in un gameplay trailer

La versione finale di The Surge 2 non utilizzerà Denuvo : Nel mondo PC sono due le cose che riescono a far infuriare i giocatori, una è senza dubbio l'annuncio di una nuova esclusiva Epic Games Store mentre la seconda è l'annuncio che un determinato titolo utilizzerà Denuvo, il controverso software anti-pirateria.In questi ultimi anni questo software è diventato uno standard per gran parte dell'industria e per diverse ragioni si è fatto una pessima reputazione tra i giocatori. Sembra però che per ...

Gamescom 2019 : The Surge 2 - mostrato il trailer esteso di gioco con una marea di dettagli : Durante la Gamescom che è iniziata oggi con Inside Xbox, Deck 13, studio di sviluppo di The Surge 2, ha pubblicato un trailer esteso del gioco in cui vengono mostrate una serie di feature presenti.Il gioco prevede il combattimento con equipaggiamento mech e consente la personalizzare di ogni tuta. Tuttavia dovrete scegliere saggiamente le modifiche, poiché ogni tuta può trasportare un peso specifico. Inoltre sarete in grado di utilizzare ...

Gamescom 2019 : The Surge 2 - mostrato il trailer esteso di gioco : Durante la Gamescom che è iniziata oggi con Inside Xbox, Deck 13, studio di sviluppo di The Surge 2, ha pubblicato un trailer esteso del gioco in cui vengono mostrate una serie di feature presenti.Il gioco prevede il combattimento con equipaggiamento mech e consente la personalizzare di ogni tuta. Tuttavia dovrete scegliere saggiamente le modifiche, poiché ogni tuta può trasportare un peso specifico. Inoltre sarete in grado di utilizzare ...

Nuove anticipazioni di The Surge 2 disponibili con un nuovo trailer : The Surge 2 ci presenta una serie di interessanti immagini di gioco mettendosi in mostra con un nuovo video trailer.Sviluppato da Deck13, gli sviluppatori hanno cercato di realizzare un'esperienza all'altezza del predecessore. Per celebrare anche l'entrata in fase gold del titolo, possiamo dunque vedere un interessante video trailer nel quale sono raccolti tutti gli elogi da parte della critica internazionale. Nel filmato possiamo apprezzare lo ...

The Surge 2 è ufficialmente in fase gold : The Surge 2 sta ultimando gli ultimissimi preparativi prima del lancio, il titolo è infatti attualmente in fase gold.Il gioco è dunque in fase di masterizzazione, ma questo non significa che sarà abbandonato dalla community. Deck 13 ha infatti promesso un importante supposto post-lancio tra aggiornamenti, ulteriori contenuti e altro ancora. Per il momento, quanto meno, si è conclusa la parte più complicata del viaggio, ovvero lo sviluppo e la ...

La seconda closed beta di The Surge 2 inizierà la prossima settimana : Un altro closed beta test per The Surge 2 si terrà la prossima settimana.Gli sviluppatori di The Surge 2 stanno cercando circa 1.000 giocatori da far partecipare alla seconda fase di test, che si svolgerà dal 15 al 25 agosto.Per chi volesse partecipare, vi segnaliamo che già ora è possibile iscriversi alla fase.Leggi altro...

The Surge 2 impara da Dark Souls nel nuovo trailer di gameplay : Intenso e spettacolare. Così si può definire il nuovo filmato di The Surge 2, pubblicato pochi minuti fa dal publisher Focus Home Interactive. Un trailer di gameplay che si focalizza sul sequel dell'actionRPG realizzato dai ragazzi di Deck13 e che tanto deve alla saga ruolistica di Dark Souls. I tre giochi cult della From Software di Hidetaka Miyazaki hanno fatto scuola, e il team tedesco ha voluto emulare la stessa esperienza Soulslike ...

The Surge 2 : il nuovo video mostra come farsi strada a colpi di lama a Jericho City : Attraverso un comunicato stampa Halifax Italia annuncia un nuovo trailer dedicato a The Surge 2. Il sequel dell'action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive, regalerà ai giocatori smembramenti senza compromessi e combattimenti dinamici su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 24 settembre. Nel trailer pubblicato oggi si scopriranno nuove armi, ambientazioni, nemici, enormi boss e nuove mosse che renderanno più avvincente il sistema di ...

The Surge 2 – Fatevi strada a Jericho City nel nuovo gameplay trailer : The Surge 2, il sequel dell’action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive, regalerà ai giocatori smembramenti senza compromessi e combattimenti dinamici su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 24 settembre. Nel trailer rilasciato oggi si scopriranno nuove armi, ambientazioni, nemici, enormi boss e nuove mosse che renderanno più avvincente il sistema di combattimento. Ci saranno ancora più sfide da ...

The Surge 2 - prova : Il 24 settembre The Surge 2 arriverà su Pc, Playstation 4 e Xbox One, con traduzione in italiano e doppiaggio inglese. Abbiamo avuto l'occasione di provarlo in anteprima su PC, visitando la derelitta e calda Jericho City: un luogo anarchico colmo di nanomacchine impazzite, sciacalli in cerca di attrezzatura e droni armati di laser. Inoltre, abbiamo testato equipaggiamenti e nuove armi contro i primi - di una lunga serie - avversari cibernetici, ...

The Surge 2 : alcuni nuovi video mostrano oltre un'ora di gameplay : Gamersyde ha condiviso sette video per The Surge 2 che mettono in mostra oltre un'ora di gameplay di questo imminente gioco fortemente ispirato a Dark Souls. Inoltre, uno dei filmati mostra anche il sistema di creazione dei personaggi.Questi video, visibili più in basso, provengono dalla versione PC e possono contenere alcuni spoiler (il secondo video, ad esempio, contiene i primi 10 minuti del gioco). Pertanto, sconsigliamo la visione, per non ...

The Surge 2 : Deck13 parla delle novità sul sistema di combattimento : Deck13 torna a parlare del sequel del suo soulslike noto come The Surge 2, soffermandosi con una dichiarazione sulle novità introdotte al sistema di combattimento, ideate per offrire al giocatore maggiore libertà. The Surge 2: Maggiore libertà nel combattimento Gli avversari che incontrerete avranno i loro punti deboli, i quali oltre ad essere attaccabili, potranno essere tagliati o smembrati, cosi facendo ...