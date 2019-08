The New Pope | il primo teaser trailer della nuova serie di Sorrentino

The New pope - il trailer ufficiale della seconda serie creata da Sorrentino ambientata in Vaticano : Pubblicato oggi il primo teaser trailer ufficiale di The new pope. La serie originale Sky-Hbo-Canal +, che sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 1 settembre nel corso della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come Evento Speciale Fuori Concorso, è creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta da Haut et Court TV ...

Il cast di The Sinner 3 si arricchisce di tre new entry : le novità sulla nuova stagione : Il cast di The Sinner 3 si arricchisce di tre new entry. Le novità sul nuovo capitolo della serie antologica Usa Network non mancano mai e dopo la conferma della presenza dell'unico "anello di congiunzione" Bill Pullman, l'arrivo di Matt Bomer e Chris Messina, la serie ha annunciato tre new entry Jessica Hecht (Special), Parisa Fitz-Henley (Jessica Jones) e Eddie Martinez (Orange Is the New Black). The Sinner 3 seguirà ancora un nuovo ...

The Morning Show - trailer della serie Apple con Reese WiTherspoon e Jennifer Aniston – Le News del giorno : The Morning Show prime immagini per la serie Apple con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell Primo teaser trailer ufficiale per The Morning Show la serie tv di Apple+ in arrivo in autunno insieme all’app di streaming Apple. Al momento non c’è una data ufficiale per il rilascio della serie considerando anche che non c’è una data per l’arrivo di Apple Tv+ nè il suo costo. Al momento anche in Italia Apple Tv+ ...

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York - ecco le prime informazioni sul gioco ambientato nell'universo World of Darkness : Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, l'esperienza narrativa in single player annunciata qualche mese fa, ha ricevuto un aggiornamento per quanto riguarda le meccaniche di gioco.Il team di sviluppo ha infatti svelato alcuni dettagli per quanto riguarda la storia che vede i giocatori impersonare un vampiro a New York. Durante l'avventura i giocatori avranno a che fare con una serie di personaggi e missioni tutte correlate ad un ...

The Walking Dead : Season 2 e The Walking Dead : A New Frontier sono in arrivo su Switch il prossimo mese : I giocatori Nintendo Switch stanno per ricevere tantissimi contenuti di The Walking Dead il mese prossimo. Skybound Games ha annunciato ufficialmente che ben due giochi ambientati nell'universo della celebre serie arriveranno sulla console ibrida. Sia The Walking Dead: Season Two che The Walking Dead: A New Frontier saranno pubblicati su Switch a settembre.Skybound ha recentemente annunciato che questi due giochi di The Walking Dead verranno ...

Fear The Walking Dead 5 su MTV? Il mistero si infittisce mentre negli Usa arriva una new entry : Quando si parla di messa in onda italiana di Fear The Walking Dead 5 il mistero si infittisce. Come è possibile che una serie di questo tipo (e con questo seguito) non faccia gola a FOX che si occupa già della serie madre? In molti se lo chiedono in queste ore soprattutto dopo il bidone ricevuto domenica sera (4 agosto) quando tutti si aspettavano di vedere, in seconda serata, proprio lo spin off. A quanto pare la data di messa in onda è ...

Cosa resterà di Orange Is The New Black? Le riflessioni del cast sul lascito della serie e i suoi numeri da record : Orange Is the New Black termina con una settima stagione a base di lacrime e tenerezza, ma l'impronta del suo passaggio rimarrà visibile ancora a lungo. Le detenute di Litchfield, infatti, riportano all'attenzione degli spettatori una lunga serie di temi di scottante attualità, non soltanto per gli Stati Uniti ma per tutto il mondo occidentale. Dal sovrappopolamento delle carceri alle difficili condizioni di vita dei detenuti, dalle ...

Orange Is The New Black 7 ci insegna a sperare e lasciar andare tra fiumi di lacrime e tenerezza (recensione) : Che sia dopo una o dieci stagioni, arriva sempre il momento di dirsi addio; l'unica libertà sta nella scelta del modo in cui farlo. C'è chi prosegue come se nulla fosse, sperando così di esorcizzare la malinconia del momento, e c'è chi di questa malinconia fa un sentimento legittimo, e anzi il filo che lega ogni lembo della storia. Orange Is the New Black 7 ha scelto proprio quest'ultima via, segnando la conclusione di un viaggio durato sei ...

Cosa sappiamo (finora) su «The New Pope» di Paolo Sorrentino : The New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeI numeri sono da capogiro: 140 attori, 9mila comparse, 5mila costumi, 450 fra cappelli e papaline e oltre 300 fra croci e anelli preziosi. The New Pope, la nuova serie scritta e diretta da Paolo Sorrentino, non bada a spese e, grazie alla scenografa Ludovica Ferrario e a tutte le maestranze coinvolte nel progetto, ricrea i ...

The New Pope - le anticipazioni di Paolo Sorrentino : ‘Vi racconto i miei due papi’ : “La scelta del nuovo papa cade su un cardinale inglese, piuttosto sui generis, ma Pio XIII non è morto e potrebbe risvegliarsi” queste le novità che ha raccontato Paolo Sorrentino su The New Pope, la serie tv su cui il regista napoletano è attualmente al lavoro e che di fatto è il sequel di The Young Pope, il suo lavoro precedente. Sono già emerse alcune immagini della nuova produzione e si che è entrato nel cast del serial anche ...

Orange is The New Black : l’importante iniziativa per donne ed immigrati : Orange is the new Black, la bellissima idea per la stagione finale La settima e ultima stagione della serie Netflix ha debuttato online ieri, 26 Luglio 2019. Orange is the new Black è una delle serie più divorate dagli abbonati della celebre piattaforma di streaming online e per tantissimi è stato un vero colpo al […] L'articolo Orange is the New Black: l’importante iniziativa per donne ed immigrati proviene da Gossip e Tv.

New World Into The Depths : spunta un nuovo interessante marchio di Capcom : Capcom ha recentemente registrato un nuovo marchio, si tratta di Shinsekai: Into the Depths e quanto pare potrebbe avere a che vedere con col futuro di Monster Hunter.la cosa interessante è che secondo Google Traduttore, Shinsekai è un termine giapponese che tradotto vuol dire New World, se consideriamo che la nuova espansione di Monster Hunter World (Iceborne) è ambientata in una terra chiamata The New World, è lecito pensare che questo nuovo ...

New World Into The Depths : questo marchio potrebbe avere a che fare col futuro di Monster Hunter : Capcom ha recentemente registrato un nuovo marchio, si tratta di Shinsekai: Into the Depths e quanto pare potrebbe avere a che vedere con col futuro di Monster Hunter.la cosa interessante è che secondo Google Traduttore, Shinsekai è un termine giapponese che tradotto vuol dire New World, se consideriamo che la nuova espansione di Monster Hunter World (Iceborne) è ambientata in una terra chiamata The New World, è lecito pensare che questo nuovo ...

“Orange Is The New Black 7” - la premiere con il cast a New York : La premiere a New York della settima e ultima stagione di "Orange Is the New Black", la serie tv Netflix (disponibile sulla piattaforma in streaming dal 26 luglio) ambientata nel penitenziario femminile di Litchfield Minimum Security Prison. Presente il cast: Taylor Schilling, Natasha Lyonne, Uzo Aduba, Danielle Brooks, Laverne Cox, Laura Prepon, Kate Mulgrew, Michael Harney e Nick Sandow.