The Dark Pictures Anthology - Man Of Medan sarà disponibile dal 30 agosto

The Dark Pictures Anthology : Man of Medan - recensione : Che cosa è la paura? Il dizionario la descrive come "emozione primaria di difesa, provocata da una situazione di pericolo che può essere reale, anticipata dalla previsione, evocata dal ricordo o prodotta dalla fantasia" e mai definizione si rivela più calzante per un videogioco come Man of Medan. Ai ragazzi di Supermassive Games gli horror vecchio stile, si percepisce da ogni secondo delle loro produzioni recenti. Ce lo hanno dimostrato con ...

The Dark Crystal : Age of Resistance : 5 cose da sapere : Ispirato al film fantasy cult del 1982 Dark Crystal, debutta il 30 agosto su Netflix Dark Crystal: La resistenza (in originale Dark Crystal: Age of Resistence) con dieci episodi dedicati alle creature fantastiche che popolano il mondo di Thra. L’aspetto più affascinante e curioso di questa nuova produzione è che tutti i personaggi appartenenti alle variopinte specie presenti nello show sono interpretate da marionette come nell’originale. Basato ...

Heart Explodes dei The Darkness è l’amarezza rock di un amore che finisce (audio - testo e traduzione) : Nei tempi in cui il revival rock emerge dalle macerie degli anni d'oro con nomi come Greta Van Fleet e The Struts, Heart Explodes dei The Darkness si colloca come un punto fermo, una sorta di vertice che anticipa l'uscita del sesto album in studio della band di Justin Hawkins. Era il 2003, infatti, quando con il primo disco Permission To Land i nuovi paladini dell'heavy rock britannico ci facevano dire: "Sono come gli AC/DC, ...

Remnant From The Ashes : lo shooter dei creatori di Darksiders è ora disponibile : Remnant From The Ashes è il nuovo shooter targato Gunfire Games (i creatori della saga di Darksiders) ed è disponibile da oggi su console e PC. Il gioco propone dungeon generati proceduralamente in cui l'obiettivo del giocatore (da solo o con altri 2 amici) sarà quello di eliminare ogni resistenza nemica, sarà inoltre presente un sistema di progressione che consentirà la creazione di equipaggiamento ed armi, la capacità di reclutare commercianti ...

Man of Medan : il nuovo trailer ci introduce alla leggenda che fa da sfondo al primo gioco della The Dark Pictures Anthology : Bandai Namco ha da poco pubblicato un nuovo trailer per il suo Man of Medan in occasione della Gamescom 2019.Nello specifico, si tratta di un video che ci introduce alla leggenda che fa da sfondo al primo gioco della serie The Dark Pictures Anthology.La leggenda alla base di Man of Medan ci parla della SS Urang Medan, una fregata olandese scomparsa nel 1947 insieme a tutto il suo equipaggio, che in seguito fu dichiarato per morto.Leggi altro...

Disponibile il nuovo Diario degli Sviluppatori per The Dark Pictures Anthology : Man of Medan : Il nuovo episodio del Diario degli Sviluppatori di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan è ora finalmente Disponibile. Nel filmato, riportato qui di seguito, potremo dare un'occhiata ed approfondire la seconda delle due modalità multiplayer del gioco: "Serata al Cinema".Nella modalità Serata la Cinema vivremo un'esperienza multiplayer online dino a 5 giocatori. In questa fantastica modalità potremo vestire i panni e controllare un diverso ...

The Dark Crystal : Age of Resistance il trailer della prima stagione su Netflix : The Dark Crystal: La Resistenza dal 30 agosto su Netflix la prima stagione. trailer, trama della nuova serie Basato su Dark Crystal, il rivoluzionario film del 1982 di Jim Henson, The Dark Crystal: la Resistenza, o come viene chiamata in originale Age of Resistance, racconta una nuova, epica avventura, ambientata molti anni prima degli eventi del film e realizzata usando i classici burattini con effetti visivi all’avanguardia. The Dark ...

The Dark Crystal : Age of Resistance - dal film alla serie in streaming : Nel 1982 quando uscì nelle sale The Dark Crystal fu un successo mondiale, era un film rivoluzionario quello firmato da Jim Henson che volle fare un fantasy cupo usando per il suo mondo fantastico burattini e pupazzi. Ora grazie a Netflix è stata realizzata una serie intitolata The Dark Crystal: Age of Resistance, ambientata anni prima gli eventi della pellicola, ma sempre nel mondo fantastico di Thra. Il nuovo show è prodotto da Netflix e sarà ...

Scary stories to tell in The Dark trionfa al box office oltreoceano : Scary stories to tell in the dark, di André Øvredal e prodotto da Guillermo del Toro, ha incassato 20.8 milioni di dollari in America. Si può affermare che sia un esordio da record, e che abbia conquistato il box office. L’horror, nei cinema italiani dal 24 Ottobre, si piazza così al secondo posto dietro solo a Fast & Furious – Hobbs & Shaw (25.4 milioni), superando il live action Disney Il Re Leone (20 milioni) e l’ultimo film ...

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York - ecco le prime informazioni sul gioco ambientato nell'universo World of Darkness : Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, l'esperienza narrativa in single player annunciata qualche mese fa, ha ricevuto un aggiornamento per quanto riguarda le meccaniche di gioco.Il team di sviluppo ha infatti svelato alcuni dettagli per quanto riguarda la storia che vede i giocatori impersonare un vampiro a New York. Durante l'avventura i giocatori avranno a che fare con una serie di personaggi e missioni tutte correlate ad un ...

Scary Stories to Tell In The Dark – Lana Del Rey nella colonna sonora : A poche settimane dall’uscita del suo ultimo album, Lana Del Rey pubblica una nuova canzone, la cover del brano Season of the Witch, scritto da Donovan nel 1966 e già ripreso da numerosi artisti, tra cui la band Vanilla Fudge e Robert Plant. Il pezzo farà parte della colonna sonora del film horror “Scary Stories to Tell in the Dark” di André Øvredal, prodotto e sceneggiato dal premio Oscar Guillermo del Toro, nei cinema italiani dal 24 ottobre ...

Decay of Logos ha una data di uscita ed è un action RPG che si ispira a Dark Souls - Zelda e Shadow of The Colossus : Assolutamente a sorpresa arriva l'annuncio delle date di uscita di un action RPG davvero molto interessante che si ispira a grandi opere videoludiche e non solo. Decay of Logos sbarcherà su PC, PS4, Xbox One e Switch entro la fine del mese di agosto e in particolare il 27 agosto sulla console Sony, il 29 agosto su Switch e il 30 agosto su PC e Xbox One.Ci troviamo di fronte a un progetto che a livello di gameplay si ispira a Dark Souls e The ...

Lana del Rey nella cover di Season of the Witch nel trailer del film Scary Stories To Tell In The Dark (video) : A poche settimane dall'uscita del suo album di inediti, Lana Del Rey tiene alta l'attenzione del pubblico con una nuova canzone, la cover di Season of the Witch. La popstar ha inciso questa traccia originariamente cantata dal cantautore britannico Donovan e uscita nel lontano 1966, per una nuova incursione sul grande schermo. Il brano, infatti, farà parte della colonna sonora del film horror Scary Stories To Tell In The Dark, prodotto ...

The Surge 2 impara da Dark Souls nel nuovo trailer di gameplay : Intenso e spettacolare. Così si può definire il nuovo filmato di The Surge 2, pubblicato pochi minuti fa dal publisher Focus Home Interactive. Un trailer di gameplay che si focalizza sul sequel dell'actionRPG realizzato dai ragazzi di Deck13 e che tanto deve alla saga ruolistica di Dark Souls. I tre giochi cult della From Software di Hidetaka Miyazaki hanno fatto scuola, e il team tedesco ha voluto emulare la stessa esperienza Soulslike ...