The Dark Pictures Anthology | Man of Medan - recensione

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Che cosa è la paura? Il dizionario la descrive come "emozione primaria di difesa, provocata da una situazione di pericolo che può essere reale, anticipata dalla previsione, evocata dal ricordo o prodotta dalla fantasia" e mai definizione si rivela più calzante per un videogioco come Man of. Ai ragazzi di Supermassive Games gli horror vecchio stile, si percepisce da ogni secondo delle loro produzioni recenti. Ce lo hanno dimostrato con Until Dawn, titolo spesso, e lo fanno di nuovo con questo primo tassello di un progetto molto più grande ed ambizioso.Non sappiamo ancora se e come i giochi dellasaranno legati tra loro o se si muoveranno parallelamente nello stesso universo condividendo giusto qualche stringa narrativa. L'unica cosa che possiamo fare per ora è goderci questa prima "puntata", che attinge a piene mani dalla struttura di Until Dawn. Una scelta ...

Eurogamer_it : The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. Curiosità e avidità possono avere conseguenze estreme. #recensione - mentalphy : RT @interlogica: Interlogica presenta: ??Super Ultra Dev Fighter Arena, l'AI Fighting Game del Code In The Dark 2019 ?? Scopri tutti detta… - camilabordersz : @suspiciousshawn in the dark - camila cabello -