Teresa Cilia torna a parlare del caos a Uomini e Donne | ' Molti aspetti si chiariranno'

Un'autrice di Uomini e Donne : 'Teresa Cilia pretese la raccomandazione per il GF Vip' : Ogni giorno che passa, la querelle tra Teresa Cilia e la redazione di Uomini e Donne si arricchisce di nuovi interessanti particolari: poche ore fa, ad esempio, una storica autrice ha fatto sapere che la siCiliana ce l'avrebbe con tutti loro per una possibilità lavorativa che le avrebbero negato. Stando a quello che ha raccontato Lucia Chiorrini su Instagram, l'ex tronista siCiliana avrebbe preteso dalla società Fascino una raccomandazione per ...

Uomini e Donne - la redazione smentisce la diffida a Teresa Cilia e aggiunge : "Voleva essere raccomandata per il GF Vip" : Tra la redazione di Uomini e Donne e Teresa Cilia, oramai, è scontro a viso aperto, ovviamente, a colpi di dichiarazioni social.Ieri, Salvatore Di Carlo, ex corteggiatore di Uomini e Donne e marito di Teresa, ha svelato i motivi per i quali sua moglie, dopo essersi lasciata andare a ripetuti affondi all'indirizzo di Raffaella Mennoia, autrice del programma condotto da Maria De Filippi, stava osservando un periodo di "silenzio social".prosegui ...

Bufera su Uomini e Donne - Teresa Cilia : “Non aggiungerò altro - episodi al vaglio dei miei legali” : È Teresa Cilia a scrivere l’ultimo capitolo (per ora) del caso che ha coinvolto una parte della redazione di Uomini e Donne. Dopo la replica del programma e di quanti vi lavorano, l’ex tronista ha fatto sapere di essersi rivolta a un legale: “Non voglio momentaneamente aggiungere altre valutazioni di risposta sugli episodi che ben conoscete, ovviamente al vaglio del parere dei miei legali”.Continua a leggere

Fonti UeD - retroscena : Teresa Cilia chiese raccomandazione per GF Vip : Fonti UeD, retroscena scottante: Teresa Cilia “pretendeva che la redazione la raccomandasse al GF VIP”. Salvatore Di Carlo replica, l’ex tronista: “Mi prometto a strettissimo giro di chiarire con i fatti” Altra giornata di spifferi e sussurri attorno a Uomini e Donne. Dopo che la redazione del programma è stata messa in discussione da parecchi […] L'articolo Fonti UeD, retroscena: Teresa Cilia chiese ...

Di Carlo difende Teresa Cilia : “Non ho diffide” - da UeD : “Voleva essere raccomandata per il GF” : Salvatore Di Carlo, marito di Teresa Cilia, interviene a difesa della moglie che è stata attaccata per essere rimasta in silenzio dopo avere promesso ai follower “la sua verità su Raffaella Mennoia”. Il calciatore spiega: “Se c’è stato e ci sarà silenzio spero ne capirete i motivi. Io parlo perché non ho diffide” ma dalla redazione di Uomini e Donne fanno sapere che Fascino non avrebbe diffidato nessuno e aggiungono: "Teresa voleva essere ...

Uomini e Donne news - diffida per Teresa Cilia? Le nuove parole della redazione : Teresa Cilia è stata diffidata dalla redazione di Uomini e Donne? Parlano gli autori del programma Continua a tenere banco la querelle tra la redazione di Uomini e Donne e l’ex tronista Teresa Cilia. Quest’ultima ha fatto delle insinuazioni pesanti sul programma di Maria De Filippi e in particolare sull’autrice Raffaella Mennoia, a capo del […] L'articolo Uomini e Donne news, diffida per Teresa Cilia? Le nuove parole ...

Uomini e Donne - La Redazione Diffida Teresa Cilia : E’ Guerra Aperta! : Teresa Cilia attacca, la Redazione di Uomini e Donne si difende. Se fino a ieri era stato un testa a testa fra l’ex tronista siCiliana e Raffaella Mennoia, adesso scendono in campo anche gli altri componenti dello staff, e difendono il lavoro di chi prepara ogni giorno il dating show di Maria De Filippi. Continua lo scandalo a Uomini e Donne. Teresa Cilia ce l’ha soprattutto con Raffaella Mennoia, lo abbiamo capito benissimo. Nei ...