Telegram perderà 1 | 7 miliardi di dollari se non lancerà Gram entro il 31 ottobre

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Secondo un rapporto del New York Times,prevede di consegnare "i primi lotti" della criptovalutanei prossimi due mesi, in quanto la società deve rispettare una scadenza rigida al 31, pena la perdita legale degli 1,7diraccolti per trasformare quelle monete in realtà. L'articolo1,7dise nonil 31proviene da TuttoAndroid.

TommasoVacca1 : RT @LiberAzioneUff: #LiberAzione continua a crescere. Ed è grazie a voi che il #FascismodeiBuoni perderà. Unisciti a noi! Seguici su Twitt… - GarlosManson : RT @LiberAzioneUff: #LiberAzione continua a crescere. Ed è grazie a voi che il #FascismodeiBuoni perderà. Unisciti a noi! Seguici su Twitt… - CesareCamboni : RT @LiberAzioneUff: #LiberAzione continua a crescere. Ed è grazie a voi che il #FascismodeiBuoni perderà. Unisciti a noi! Seguici su Twitt… -